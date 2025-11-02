Paola entra ad Amici 25, fuori Tommaso, Matilde e Frasa, l’emozione della mamma, la presentazione della Peparini, la rete si divide.

Ben tre allievi hanno dovuto abbandonare la scuola di Amici 25, lasciando il posto a Paola, ballerina che si è presentata come una danzatrice estremamente preparata e pronta a far parte del programma. A lasciare Amici sono stati Tommaso, Matilde e Frasa, rimpiazzati da Paola e da Angie. Le due sono subito entrate nella scuola e Angie in particolare è stata particolarmente apprezzata dagli insegnanti che hanno fato a gara per averla con sè, e diventa allieva di Lorella Cuccarini.

Paola entra ad Amici 25 e poco dopo, si collega con la sua mamma per darle la bella notizia: “Sono molto orgogliosa di te, ti danno la possibilità di imparare“, ha detto la madre, “avrai i migliori insegnanti, sfrutta l’occasione Paola, sfrutta l’occasione e avrai tutti a disposizione. Uno più bravo dell’altro, non so che dire…giocatela tutta Paola. Ti abbraccio fortissimo“. Paola è diventata allieva di Veronica Peparini, la quale si è subito presentata a lei con parole ben chiare.

Paola entra ad Amici 25: la reazione del web

“Come primo impatto ci sono delle cose che mi piacciono, sei preparata e hai una tecnica, poi ci sono anche delle perplessità, devo capire delle cose di te, io vengo dalla base classica e dal contemporaneo“. Così Veronica Peparini ha accolto Paola ad Amici 25, “Nella prima parte sei ferma, non ho visto personalità ed energia, si vede che c’è uno studio e non mi viene da dire che non va bene, c’è una parte mancante“. Ma cosa pensano i social dell’entrata di Paola nella scuola? Sui social i commenti sono piuttosto positivi: molti dei fan del programma di Canale 5 riconoscono che la ragazza ha grande tecnica, ma tanti pensano che questo non sia abbastanza, e che le manchi una certa parte emozionale: “Tanta tecnica ma poco racconto“, si legge su Instagram.