Paola è una nuova allieva della scuola di Amici 25: la ballerina conquista il bando vincendo la sfida contro Matilde.

La classe di Amici 25 si rinnova nella puntata del pomeridiano in onda oggi, 26 ottobre 2025. Per gli allievi arrivati agli ultimi posti in classifica nella scorsa puntata è il momento di affrontare la sfida per difendere il banco conquistato con grande fatica. Tra gli allievi che, sin dai primi giorni di permanenza nella scuola stanno affrontando sfide e prove difficili c’è sicuramente Matilde che, tuttavia, oggi non riuscirà a difendere la propria maglia lasciando il posto a Paola.

Della giovane ballerina e nuova allieva di Amici 25 non ci sono informazioni. Non si sa, infatti, quanti anni abbia anche se considerata l’età media dei ballerini della scuola dovrebbe essere giovanissima e non si sa da dove arrivi. Sarà proprio lei a conquistare la fiducia del giudice esterno entrando ufficialmente nella scuola come nuova ballerina.

La sfida tra Matilde e Paola ad Amici 25

A giudicare la sfida tra Matilde e Paola ad Amici 25 sarà la giudice Bernabini che valuterà le due ballerine in base alla tecnica, ma anche all’emotività che trasmettono ballando. Matilde ha eseguito una coreografia sulle note di Coraline e, durante la performance, aveva con sé una valigia. La sfidante Paola, invece, ha ballato sulle note di L’importante è finire.

Prima di svelare il nome della vincitrice, la giudice ha voluto dare delle spiegazioni ad entrambe le ballerine. Per la giudice, Matilde riesce ad essere più emotiva quanto balla ma, tecnicamente, ci sono ancora delle lacune che non si possono colmare nei mesi di studio ad Amici. Come svelano le anticipazioni di Superguidatv, invece, Paola ha convinto per la tecnica e perché ha più potenziale pur avendo delle carenze dal punto di vista emozionale. Paola, così, è la nuova allieva di Amici 25.

