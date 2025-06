Chi è Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci: un grande amore cominciato quando i due erano appena due ragazzini

È da tantissimi anni ormai che va avanti il matrimonio felice tra Sal Da Vinci e la moglie, Paola Pugliese. La donna, che è al suo fianco da tutta la vita e che lo ha reso papà di due figli, Francesco e Annachiara, è stata la sua prima fidanzatina. I due si sono conosciuti infatti quando lei aveva 16 anni e lui un anno in meno: una differenza di età minima, che però a quell’età sembra enorme e che per questo ha portato, inizialmente, Paola a rifiutare Sal Da Vinci. La donna, infatti, inizialmente non voleva saperne di quel ragazzino di 15 anni che le faceva la corte. Fu solamente la sua caparbietà e testardaggine a far cambiare idea a Paola, che decise di fidarsi di quel giovane così intraprendente.

Sal Da Vinci, chi è: figlio d'arte nato a New York/ "Non mi consideravano un cantante vero. Poi..."

“Le ho provate tutte per fare colpo su di lei. Ha un anno in più e per questo lei non mi filava, ma io sono testardo” ha raccontato Sal Da Vinci, spiegando di essersi innamorato fin da subito di quella splendida ragazza che poi sarebbe diventata sua moglie e la mamma dei suoi figli. Per questo, come raccontato a “Vieni da me”, Sal le provò tutte per far colpo su Paola: provò addirittura a fare amicizia con il padre, cercando di compiacerlo. Solamente dopo aver tentato un po’ tutto Sal riuscì a far colpo su Paola, che gli diede una possibilità. Da quel momento è cominciata una grande storia d’amore che tutt’oggi prosegue con il vento a favore.

Paola Pugliese, chi è la moglie di Sal Da Vinci/ Il cantante racconta: "Cosa feci per fare colpo su di lei"

Paola Pugliese, la moglie di Sal Da Vinci: “Siamo cresciuti insieme”

Quando Sal Da Vinci ha cominciato a fare questo lavoro, al suo fianco c’era appunto Paola Pugliese. La donna è stata sempre accanto a lui, sostenendolo e incoraggiandolo nel corso della sua carriera, cominciata tanti anni fa ma che ha trovato un nuovo successo inaspettato solamente di recente. “Siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà. Lei mi ha dato la forza per farcela” ha raccontato l’artista napoletano. Sulla vita, il lavoro e altre informazioni sulla moglie di Sal Da Vinci, non sappiamo molto. Diverse invece le informazioni sul loro grande amore.