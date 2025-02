Paola Tiziana Cruciani, chi è e carriera: dalla formazione teatrale al cinema

Paola Tiziana Cruciani, nata come attrice teatrale, nel corso della sua carriera è stata anche a lungo protagonista sul set sia per produzioni cinematografiche sia televisive. Nata a Roma nel 1958, sin da giovanissima si è avvicinata al mondo della recitazione avendo l’opportunità di studiare a Roma nel Laboratorio di Gigi Proietti, diplomandosi dopo un biennio di studi effettuato tra il 1979 e il 1981. Successivamente fonda il gruppo comico La Zavorra assieme a diversi colleghi, tra cui Patrizia Loreti e Rodolfo Laganà.

L’attrice avvia così la sua carriera teatrale, diventando anche regista e autrice di diversi spettacoli; sempre a teatro, è stata diretta da Enrico Brignano nella commedia musicale Rugantino. Paola Tiziana Cruciani ha anche collaborato con i grandi registi del cinema italiano, tra cui Paolo Virzì, che l’ha diretta al cinema nei film Baci e abbracci, Caterina va in città e Tutta la vita davanti. Tra le sue ultime apparizioni sul grande schermo, ha avuto un piccolo ruolo nel film campione d’incassi C’è ancora domani di Paola Cortellesi nel 2023.

Paola Tiziana Cruciani, la tv e la vita privata: l’ex marito Paolo Virzì

Non solo teatro e cinema ma anche tanta televisione nella carriera di Paola Tiziana Cruciani. Il suo debutto nelle fiction televisive avviene nel 1987 in Aeroporto internazionale. Negli anni 2000 ha invece partecipato a diverse serie come Distretto di Polizia, Don Matteo, I liceali e L’ultimo papa re, diretta da Luca Manfredi nel 2023; negli ultimi anni ha anche ricoperto diversi ruoli in Nero a metà, La dottoressa Giò e I bastardi di Pizzofalcone.

Per quanto riguarda invece la vita privata di Paola Tiziana Cruciani, in passato l’attrice è stata sposata con il regista Paolo Virzì, con cui ha più volte collaborato sul set: dal loro amore è nata anche una figlia, Ottavia, nel 1989. Tuttavia, dopo una lunga relazione, i due si sono lasciati: al momento non sono disponibili informazioni sulla vita privata dell’attrice, sempre piuttosto riservata, e non sappiamo se abbia un compagno o se sia single.

