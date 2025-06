Paola Turci, chi è l’ex moglie di Francesca Pascale: perché si sono lasciate e la ‘querelle’ per la gestione del cane dopo il divorzio.

Per qualità vocali e per picchi professionali, Paola Turci non ha forse bisogno di presentazioni; negli anni ottanta inizia la sua ascesa nel mondo della musica arrivando a calcare per la prima volta il palco del Festival di Sanremo.

Sarà proprio la kermesse ad offrire il trampolino di lancio per la carriera di spicco costruita nel corso degli anni, affermandosi come una delle voci più caratteristiche e amate non solo della sua generazione. Grandi fortune sono da ascrivere alle esperienze sul palco dell’Ariston dove per ben 11 volte ha messo in mostra la sua voce intensa da contralto.

Solo una vittoria per la cantautrice, nel 1989 nella categoria dedicata alle nuove proposte. Oltre le tappe della sua carriera, Paola Turci è tornata al centro dell’attenzione proprio di recente e non per questioni prettamente artistiche; ad attirare la curiosità degli appassionati è stata infatti la rottura con l’ormai ex moglie Francesca Pascale

Perché Paola Turci e Francesca Pascale si sono lasciate? Una domanda ricorrente in questi mesi soprattutto per coloro che hanno seguito con piacere la bellezza del loro rapporto. Una relazione vissuta con grande discrezione a dispetto della notorietà di entrambe; con la medesima riservatezza sono giunte anche alla rottura mentre per diverso tempo si alternavano voci e rumor di una possibile crisi. Della fine del suo matrimonio con Paola Turci, Francesca Pascale ha parlato nell’intervista concessa a Monica Setta nella puntata che andrà in onda questa sera di Storie al Bivio Show, senza dilungarsi troppo ha ammesso: “Di Paola Turci non c’è bisogno di dire nulla. Se non sei in un posto felice è meglio andartene. Non è facile. Io ci sono riuscita perché mi sono ispirata a una donna che stimo e mi da grande forza, Marina Berlusconi”.

Paola Turci, ex moglie di Francesca Pascale: riservatezza sulle ragioni della rottura

L’amore tra Paola Turci e Francesca Pascale sboccia intorno al 2020; impreziosita dal matrimonio appena 2 anni dopo e si suppone dalla convivenza durata fino alla presunta crisi che avrebbe poi scandito la rottura recente. Dopo indiscrezioni e retroscena più o meno attendibili, sono state le dirette interessate a rompere il silenzio siglando l’accordo per la separazione. In linea con la discrezione che ha accompagnato la liaison, anche le ragioni della rottura sono ancora oggi oggetto di mistero. Paola Turci – ex moglie di Francesca Pascale – evita giustamente interviste sul tema al fine di evitare ingerenze mediatiche nel merito di questioni prettamente private.

Un breve accenno da parte di Francesca Pascale – ex moglie di Paola Turci – in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “E’ un momento di grande dolore”. Segno di come la rottura con la cantautrice sia stata comunque un forte dispiacere in virtù dell’amore che le ha legate per diverso tempo. In seguito alla rottura, attirò l’attenzione anche la querelle per la gestione dei cane di Paola Turci, rimasto presso l’abitazione della sua ex moglie Francesca Pascale. “Più volte non si è presentata per vedere i cani, l’ho cercata tante volte ma non mi ha risposto” – raccontava l’ex di Silvio Berlusconi intervistata da Selvaggia Lucarelli – “Mi serviva una autorizzazione per sedare Lupo che non stava bene, ma lei mi ha ghostata…”.