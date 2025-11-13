Tutto quello che c'è da sapere su Paolo, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che esce con Sabrina zago.

Nuova conoscenza per Sabrina Zago che, tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne nella scorsa puntata per raccontare la fine della storia con Nicola, ha scelto di restare in trasmissione per conoscere Paolo che aveva espresso il proprio interesse dopo il suo ritorno in trasmissione. Paolo è uno dei nuovi cavalieri del parterre e arriva da Faenza vivendo così a poca distanza da Sabrina. Paolo di cui non si conosce l’età, lavora a Forlì come aiuto enologo in una cantina. Non si sa, tuttavia, se in passato, sia stato sposato e se abbia figli.

Il suo intervento e il suo modo di fare hanno convinto Sabrina non solo a restare in trasmissione nonostante l’iniziale desiderio di andare via ma anche ad uscire subito con lui per poter capire se ci sono le premesse per una vera frequentazione.

Paolo B. e il primo appuntamento con Sabrina Zago a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 13 novembre 2025, Sabrina Zago torna nuovamente al centro dello studio per rivedere l’appuntamento con Paolo B. e confrontarsi con lui. Quello tra Paolo e Sabrina, tuttavia, diventa un confronto a tre quando Maria De Filippi annuncia la presenza di un’altra dama accanto a Sabrina. Si tratta di Marina che aveva un appuntamento con lo stesso Paolo.

Marina, così, arriva in studio e non nasconde il proprio fastidio nei confronti di Paolo che ha annullato il loro appuntamento per uscire con Sabrina. In studio, Marina non trattiene il proprio stato d’animo non riuscendo a nascondere il momento di fragilità che sta vivendo.