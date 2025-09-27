Paolo Belli è uno dei ballerini della trasmissione Ballando con le Stelle, programma di Milly Carlucci. Quest'anno l'uomo sarà in una veste inedita.

Paolo Belli è uno dei concorrenti più attesi per la trasmissione Ballando con le Stelle, storica trasmissione Rai che vede la conduzione di Milly Carlucci e che per quest’anno ha organizzato una trasmissione con un cast ricco di grandi ospiti. Paolo Belli è uno degli uomini più attesi ed andiamo a vedere nello specifico chi è.

Paolo Belli nasce a Formigine il 21 Marzo 1962 e fin dalla sua giovinezza si fa conoscere per la predisposizione per la musica, a soli sei anni suona il piano mentre scrive i primi brani dopo un bel pò. Coltiva la sua passione per la musica ma allo stesso tempo trascorre l’infanzia facendo umili lavoretti e mettendosi sempre a disposizione per mantenersi.

Nel 1984 fonda il gruppo musicale Ladri di biciclette e si fa conoscere suonando al Festivalbar. Ottiene anche diversi premi e si fa riconoscere in questo mondo. Poi inizia un nuovo percorso da solista e lavora anche a Ballando con le Stelle dove ha un ruolo chiave come autore di brani e partner di Milly Carlucci.

Paolo Belli e la nuova carriera a Ballando con le Stelle

In questa nuova edizione a Ballando con le Stelle Paolo Belli si cimenterà come ballerino e lo ha fatto su richiesta di Milly Carlucci che ne ha parlato apertamente in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni e l’uomo ha lasciato il suo ruolo in trasmissione allo sportivo Massimiliano Rosolino. Parlando di Paolo Belli Milly Carlucci ha parlato:

“Non si è offerto lui, gli ho chiesto io di farmi questo regalo. Lui è diventato il bidello di questa squadra ed è una vera e propria forza della Natura. Paolino è sorprendente, pochi lo sanno ma è anche un’atleta”. Per quel che riguarda la vita privata Paolo è sposato da anni con la moglie Deanna, una parrucchiera estranea al mondo dello spettacolo.

I due sono molto legati e la coppia ha un figlio adottivo di nome Vladik, un ragazzo che ha vissuto in Bielorussia. Il ragazzo ha dato anche dei nipoti alla coppia mentre nel 2024 Paolo ha rinunciato al suo tour per stare vicino alla moglie malata, moglie che fortunatamente ha vissuto anche la guarigione.