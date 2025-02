Il ricordo di Paolo Benvegnù a Sanremo 2025 nelle parole di Brunori Sas

Dopo aver omaggiato Lucio Dalla nella serata cover, Brunori Sas celebra anche un grandissimo cantautore come Paolo Benvegnù, morto lo scorso dicembre a causa di un malore improvviso. Il chitarrista è scomparso prematuramente: aveva soli cinquantanove anni e apparentemente godeva di ottima salute. Da anni viveva a Perugia, dove si era trasferito dopo aver vissuto a Milano.

Francesco Renga bacia Kekko dei Modà a Sanremo 2025/ "Quanti punti sono al Fantasanremo?"

“Era un grandissimo cantautore e oggi avrebbe cambiato sessant’anni”, ricorda Brunori Sas al Festival di Sanremo 2025. “Paolo Benvegnù sapeva unire profondità e ironia proprio come Lucio Dalla, gli faccio i miei auguri, questa è per te!”, chiude ancora l’artista in gara al Festival. Al suo ricordo si unisce anche Carlo Conti, con un applauso.

Mahmood, 'pugno in faccia' a Carlo Conti a Sanremo 2025/ "Surreale", qualcosa va storto durante la gag ma...

Paolo Benvegnù, l’ultimo saluto commosso del management: “Vuoto incolmabile”

Stando a quanto emerge, Paolo Benvegnù non aveva particolari problemi di salute e la sua morte è stata inaspettata. Incolmabile il vuoto lasciato nella vita di chi lo amava e di chi viveva a stretto contatto con lui e la sua passione per la musica.

“Nulla potrà colmare il vuoto che lascia la sua anima bella. Ci sarebbero tante cose da dire, ma in questo momento teniamoci strette le sue parole e la sua musica, così potenti in ogni momento”, il bellissimo messaggio pubblicato dopo la sua scomparsa dal management dell’artista, condiviso da About, Woodworm Label e Officine della Cultura. Il ricordo a Sanremo 2025 è il giusto tributo ad un grande artista come Paolo Benvegnù.

Pagelle Sanremo 2025, voti serata duetti/ Lucio Corsi mattatore con Topo Gigo, Willie Peyote centra l'omaggio