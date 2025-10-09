Paolo Bonacelli è morto: il celebre attore aveva 88 anni e si è spento in ospedale, a Roma. L'annuncio della sua morte è arrivato dalla moglie Cecilia

Si è spento ieri, 8 ottobre 2025, Paolo Bonacelli, celebre attore arrivato all’età di 88 anni. Non sono note la cause della morte, ma sappiamo che l’attore era ricoverato all’ospedale San Filippo Neri di Roma, dove è poi deceduto. A dare il triste annuncio della sua morte è stata la moglie Cecilia Zingaro.

Nato il 28 febbraio 1937 a Civita Castellana, Bonacelli ha vissuto una vita ricca, sia dal punto di vista personale che lavorativo. La sua è stata, infatti, una carriera piena di esperienze importanti e di successi, oltre che di collaborazioni con volti del cinema iconici. L’attore ha lavorato, infatti, con Pier Paolo Pasolini, che lo prese nel cast di Salò o le 120 giornate di Sodoma, un ruolo grazie al quale ottenne la Targa Mario Gromo. Ma ha lavorato poi, negli anni successivi, anche con colleghi del calibro di Massimo Troisi e Roberto Benigni. Con quest’ultimo, in particolare, ha recitato nel celebre film Non ci resta che piangere nel ruolo di Leonardo Da Vinci.

Paolo Bonacelli, i grandi successi e la vita privata: il figlio Leone

Paolo Bonacelli si è formato all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, e ha poi debuttato, nel 1964, nel film Cadavere per signora. Solo dopo arrivò il successo con Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini, ruolo che gli aprì poi le porte del grande cinema. Con Benigni ha recitato anche nel celebre Johnny Stecchino, film grazie al quale vince il Nastro d’Argento e il Ciack d’oro. Parlando di vita privata, l’attore ha avuto un figlio, Leone Barilli Bonacelli, nato dalla relazione con l’attrice Carlotta Barilli. Successivamente ha iniziato una relazione con Cecilia Zingaro, che è poi diventata sua moglie ed è stata al suo fianco fino all’ultimo respiro.

