Paolo Bonolis è tra i protagonisti dello speciale “Verissimo – Le storie“ di Silvia Toffanin proposto in occasione del weekend di Pasqua 2024. L’istrionico conduttore si racconta a cuore aperto dalla carriera in tv alla vita privata fino al rapporto con l’ex moglie Sonia Bruganelli e figli. Ironico e pungente come sempre, Paolo Bonolis ha iniziato l’intervista parlando delle sue origini e del rapporto con i genitori a cui è legatissimo: “si sono trasferiti a Roma perché i nazisti bombardavano tutto, tranne San Pietro”. Così durante la seconda guerra mondiale i genitori, che si erano conosciuti da piccoli, decidono di cambiare vita pur di mettersi in salvo. “Dal loro amore sono nato io” – ha detto il conduttore che ha poi ricordato il grande Mike Bongiorno.

Stefano e Martina, figli Paolo Bonolis/ Il conduttore: "i sentimenti sono più importanti delle parole"

“Nel 2000 dovevo fare una prima serata in diretta con Mike Bongiorno per i vent’anni anni di Canale 5” – ha raccontato Bonolis che in quell’occasione gli raccontò che dopo la diretta avrebbe raggiunto i genitori. Il grande Mike decide così di sorprenderlo chiamandolo al telefono, ma il padre di Paolo non credendo fosse lui lo mandò a quel paese!

Silvia, Davide e Adele, figli Paolo Bonolis/ Il conduttore: "il nostro amore per loro ci vede sempre uniti"

Chi è Paolo Bonolis, la famiglia e il rapporto con Luca Laurenti

Discreto e riservato, Paolo Bonolis non ha mai amato parlare della sua sfera privata e personale. Il conduttore, infatti, ha sempre preferito lasciare il mondo del gossip lontano dalla sua vita, ma per forza di cose si è ritrovato ad essere protagonista in seguito alla separazione dalla ex moglie Sonia Bruganelli. Una relazione finita in pasta ai media per via di un tradimento subito dalla ex moglie che è stato spiattellato su tutti i magazine. “La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato” – ha detto il conduttore che parlando della ex moglie ha precisato – “le scelte degli adulti sono una ‘cosa’, le famiglie possono cambiare, ma i figli vanno preservati”.

Sonia Bruganelli: “Con Paolo Bonolis è pausa e non rottura definitiva? Devo capire…”/ “Rapporto nuovo”

Infine il nome di Bonolis è associato a quello di Luca Laurenti, amico e spalla con cui lavora da più di 30 anni. Un rapporto unico e speciale quello tra i due che il conduttore ha raccontato così: “sono 35 anni che vivo con lui, professionalmente parlando. Ci troviamo bene perché siamo diversi ed entrambi accogliamo la diversità dell’altro con entusiasmo e spontaneità”.