Laura Pausini è legata da molto tempo a Paolo Carta, ma chi è? Chitarrista, già sposato, e con tre figli alle spalle di cui uno famoso (Holden, ex di Amici)

Accanto a ogni grande donna dello spettacolo quasi sempre c’è un uomo con cui condividono gioie, dolori, successi, fallimenti e chi ne ha più ne metta. Per chi non ce l’ha, nessun problema, perché ci può sempre essere qualsiasi cosa in grado di sostituire un uomo. Laura Pausini ha un marito che le è sempre stato accanto e il suo nome è Paolo Carta. Si conoscono da vent’anni ovvero da quando lui è diventato il suo chitarrista.

In una delle sue vecchie interviste la cantante ha svelato che una delle sue convinzioni era quella che non avrebbe mai sposato un uomo che era già stato sposato, e invece poi il suo attuale marito le ha conquistato talmente tanto il cuore da andare avanti contro i suoi stessi pensieri. I due sono innamorati, condividono la passione per la musica, e non hanno intenzione di separarsi.

Paolo Carta è già stato sposato con Rebecca Galli e ha un figlio famoso (Holden)

Ma con chi è già stato sposato Paolo Carta? con Rebecca Galli dalla cui relazione sono nati ben tre figli: Jader (nato nel 1995), Jacopo (1996) e infine Joseph (2000). Quest’ultimo il pubblico ha imparato a conoscerlo grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2023 con lo pseudonimo Holden.

Ora l’uomo fa coppia fissa con Laura Pausini, una delle cantanti italiane più amate all’estero, e dal loro amore è nata Paola nel 2013 arrivata dopo tante difficolta che hanno dovuto passare. I due si sono sposati soltanto due anni fa in una cerimonia privata in compagnia della famiglia e degli amici più stretti. La cantante sarà una delle co-conduttrici di Carlo Conti durante il prossimo Festival di Sanremo.

