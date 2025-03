Paolo Crivellin: da Uomini e Donne all’altare con Angela Caloisi

Scrivo, discreto e molto riservato, Paolo Crivellin non è mai cambiato nonostante la popolarità raggiunto con Uomini e Donne. Classe 1991, nel 2017, è salito sul trono del programma di Maria De Filippi per cercare l’amore non immaginando che quell’esperienza gli avrebbe cambiato per sempre la vita. Dopo essere stato eletto Mister Italia nel 2016 e aver ricoperto il ruolo di tentatore in un’edizione di «Temptation Island», Paolo Crivellin è salito sul trono con tutta la sua bellezza. La sua avventura, tuttavia, inizialmente, non ha entusiasmato molto il pubblico che, però, esterna dopo esterna, si è appassionato al feeling che vedeva crescere con Angela Caloisi che ha poi scelto e con la quale, ora, dopo sette anni di fidanzamento, è pronto per convolare a nozze.

Una storia, quella tra Paolo e Angela che, nata in punta di piedi, è cresciuta giorno dopo giorno diventando sempre più importante. Sin dai primi mesi insieme, tuttavia, la Caloisi aveva capito che la storia nata in tv sarebbe potuta essere quella della sua vita. “Da subito dopo la scelta. I primi momenti insieme sono stati magici.È stato come vivere in una favola. Ho capito che non avrei potuto farne più a meno”, raccontava nel 2018 in un’intervista rilasciata ai microfoni di Newsued.

Paolo Crivellin e la romantica proposta di matrimonio con Angela Caloisi

Paolo Crivellin e Angela Caloisi formano una coppia molto discreta e riservata. Pur essendo entrambi presenti sui social, condividono contenuti di coppia solo in occasioni speciale come può essere un viaggi, un compleanno o una proposta di matrimonio. Ad organizzare il momento magico è stato lo stesso Paolo che, lo scorso gennaio, durante una vacanza in montagna, ha sorpreso la fidanzata chiedendole di sposarlo e ricevendo un dolce sì. “Sentire che mi vuoi così tanto bene mi fa davvero pensare a quanto la vita poi ti restituisca tutto ciò che ti ha tolto. Io non vedo l’ora di giurarti amore eterno. Sei la mia famiglia“, è stata la risposta di Angela.

Nessun indizio, tuttavia, sui social, dell’organizzazione del matrimonio che, per il momento, resta top secret. L’unica certezza, ad oggi, riguarda la presenza, tra gli invitati, di un’altra coppia di Uomini e Donne che era presente il giorno della proposta ovvero Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, anche loro prossimi alle nozze e molto amici di Angela e Paolo.