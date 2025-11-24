Chi è Paolo Fresu: la vita, i successi e il legame speciale con Ornella Vanoni raccontati dal musicista stesso.
Dopo la scomparsa di Ornella Vanoni molti si sono chiesti chi è Paolo Fresu e chi lo conosceva già ha voluto approfondire la sua figura. Si tratta di un famosissimo trombettista nato in Sardegna nel 1961, che a soli undici anni ha iniziato a suonare la tromba nella banda. La sua carriera decolla e nel 1982 debutta con Rai per poi partecipare al Siena Jazz. Inutile dire che in breve tempo diventa un punto di riferimento importante per tale genere e dopo il diploma diventa direttore artistico dei Seminari Jazz di Nuoro e del Bergamo Jazz.
Quando si è scoperto della morte di Ornella Vanoni, ecco che Paolo Fresu ha subito deciso di scrivere una lunga lettera per ricordare quella che per tanto tempo è stata una sua grande amica. Ornella, aveva dichiarato nel 2020 che avrebbe voluto proprio lui come musicista al suo funerale. “Quante volte abbiamo riso, pianto, cantato e suonato in questi trent’anni. Quasi impossibile parlare di Ornella“, ha scritto nella lettera il trombettista.
Paolo Fresu: “Domani suonerò al suo funerale“
“È impossibile tratteggiare una vita ricca fatta di successi e di trionfi, di cadute, ascese e passioni. Ornella è l’emozione della vita. La sua e la nostra”, continua Paolo Fresu nel cordoglio per Ornella Vanoni, “Capace di mettere al centro del mondo la solitudine e la passione, l’amore per se stessa e per il prossimo, il pathos e la poesia che salverà (forse) il mondo”.
Paolo Fresu ha poi spiegato che a maggio 2020, Ornella Vanoni gli aveva telefonato e al telefono gli aveva chiesto di suonare al suo funerale. Secondo il trombettista, quello è stato un momento in cui la loro amicizia si è rafforzata ancora di più, e che lo ha portato poi ad accompagnarla durante il conferimento della laurea Honoris Causa. “Domani ci sarò, Ornella ha rappresentato un’enormità per il mondo intero“, ha concluso Paolo Fresu.