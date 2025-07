Chi è Paolo Fresu, il trombettista sardo che ha ottenuto un successo importante in giro per l'Italia: la carriera e l'amore con Sonia Peana

Si chiama Paolo Fresu uno dei più importanti trombettisti italiani: uomo di grande cultura, ha deciso di intraprendere la strada musicale pur essendo nato in una famiglia dedita all’agricoltura e alla pastorizia. Dopo aver preso la decisione di dedicarsi appunto alla musica, Paolo Fresu ha scelto di trasferirsi a Cagliari, guidando un’etichetta musicale con Enzo Morandini, portando dall’88’ diversi artisti in Sardegna con un festival di grande successo. Molto legato alla sua terra d’origine, la Sardegna, Paolo Fresu vive però a Bologna, dove il figlio va a scuola e la moglie, la violinista Sonia Peana, svolge diverse attività. Un uomo, Paolo Fresu, che dunque vive con un cuore diviso a metà, tra le sue origini isolane e l’amore per Bologna, dove vive.

Tornando alla carriera musicale, dopo aver compreso quanto volesse suonare, Paolo Fresu si è trasferito a Sassari e ha frequentato il conservatorio, appassionandosi di jazz. Oltre all’attività di presidente del Time in Jazz in Sardegna, Fresu ha fondato anche un’etichetta musicale nel 2010, la Tuk Music. Un uomo appassionato di musica a tutto tondo, trombettista ma anche direttore artistico di diversi festival di grande successo. Tante, inoltre, le collaborazioni con grandi artisti, come quella con Ornella Vanoni, sua grande amica.

Chi è Paolo Fresu. L’amore con la moglie Sonia Peana: “Stare con lui…”

Paolo Fresu nel 2003 è convolato a nozze con Sonia Peana, violinista, sarda come lui, conosciuta però proprio in Sardegna. Parlando del loro rapporto, la donna ha raccontato: “Essere moglie di Paolo mi ha fatto crescere musicalmente, nel senso dell’atteggiamento verso la musica. Il suo approccio a quest’ultima, oltre a essere molto libero e creativo, è molto positivo; lui non conosce la paura di sbagliare”. I due sono diventati genitori di Andrea, un bambino che il papà ha descritto come particolarmente testardo, come proprio i suoi genitori.