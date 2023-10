Chi è Paolo La Quosta, marito di Rosy Chin al Grande Fratello 2023/ “All’inizio non mi voleva, poi…”

Grande Fratello 2023: Rosy Chin e il rapporto con suo marito Paolo La Quosta

Tra i personaggi più influenti del Grande Fratello 2023 è praticamente impossibile non citare Rosy Chin. La chef di origini cinesi si sta facendo largo nella competizioni a colpi di verve, carattere e determinazione; di pari passo con il suo essere estroversa, stanno però emergendo anche debolezze e peculiarità sentimentali. Del suo privato si conosce poco; molte delle curiosità sono riferite ai suoi profili social e alla professione. Non molti sanno infatti che da oltre vent’anni vive una splendida storia d’amore con Paolo La Quosta, conosciuto quando aveva solo 14 anni.

Proprio nel corso delle prime settimane al Grande Fratello 2023, Rosy Chin ha finalmente offerto qualche piccola curiosità sul suo rapporto con il marito Paolo La Quosta. Rispetto a quanto già si poteva apprendere in rete, pare che l’uomo lavori presso lo stesso ristorante della concorrente; insieme portando dunque avanti una passione condivisa che forse sarà anche il segreto della stabilità del loro rapporto.

Rosy Chin e l’aneddoto sul “due di picche” del suo attuale marito: “Io ero innamorata persa, ma lui no…”

Come anticipato, Rosy Chin ha accennato alla figura di suo marito – Paolo La Quosta – nel corso dell’esperienza al Grande Fratello 2023. La chef, parlando con Giselda Torresan, è partita dal raccontare gli albori della loro storia risalente addirittura a quando lei era appena quattordicenne e frequentava ancora la scuola. Proprio grazie all’istituto ha conosciuto il suo attuale marito che a quanto pare, alle prime avances, aveva risposto picche. “Lo corteggiavo tantissimo, ma lui non mi voleva. Io ero proprio innamorata, sai quando vedi una persona e dici: “Questo è l’uomo della mia vita’?. Lui però non pensava la stessa cosa di me”.

Nonostante le resistenze iniziali, Rosy Chin ha raccontato come improvvisamente qualcosa nel cuore di Paolo La Quosta, suo attuale marito, sia cambiato. Ad oggi, ha solo parole d’amore per la sua metà: “Mio marito è un grande, è una persona straordinaria”. Chissà che non possa arrivare una grande sorpresa nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello 2023; dopo tanti giorni di lontananza, veder varcare la porta rossa all’amore della propria vita potrebbe rappresentare un momento di emozione sana e pura.











