Come una sorta di ‘re Mida’ ha reso oro tutto ciò che ha toccato; Paolo Limiti da considerare tra i volti più noti del mondo della tv in qualità di conduttore ma anche di ideatore. La sua penna ha sfornato nel tempo format e programmi che hanno gettato le basi di buona parte ci ciò che osserviamo oggi sul piccolo schermo ma non è tutto; è il mondo della musica che forse lo ha reso ancor più amato da pubblico, appassionati e addetti ai lavori.

Paroliere dal valore incredibile, Paolo Limiti ha scritto per i volti più rilevanti della scena musicale italiana e, a tal proposito, non si può non citare Mina. Altrettanto corposa, come anticipato, la sua carriera televisiva. Da ‘Dove sono i Pirenei’ a ‘Ci vediamo in Tv’, questi alcuni dei programmi più celebri del conduttore che vanta la firma di altri e innumerevoli format televisivi capaci di unire varietà, informazione e cultura.

La morte di Paolo Limiti, per il grande contributo artistico offerto nel corso dei decenni, ha lasciato un solco inesorabile nel cuore degli appassionati e ovviamente degli affetti. La triste notizia della malattia nel 2016 dopo un malore improvviso che destò l’apprensione delle persone a lui vicine e ovviamente dei tanti colleghi con i quali ha avuto modo di condividere il contesto televisivo. Poco dopo gli fu diagnosticato un tumore al cervello e, circa un anno dopo, il suo fisico non ha retto spegnendosi il 27 giugno del 2017 durante un periodo di vacanze ad Alassio.

Paolo Limiti è stato sempre molto discreto a proposito della sua vita privata e l’unica liaison particolarmente nota è quella con la showgirl Justine Mattera. ‘Solo’ 2 anni di matrimonio – tra il 2000 e il 2002 – poi la separazione a causa di intenti di vita differenti. Come racconta Libero, l’italo-americana desiderava ampliare la famiglia con dei figli; proposito che non incontrava appunto il volere di Paolo Limiti. Nonostante tutto tra loro rimase un ottimo rapporto come raccontato a più riprese dalla stessa Justine Mattera.