Vuole l’oro a tutti i costi ed è giovanissimo: stiamo parlando di Paolo Monna, campione di tiro a segno che si è qualificato alle finali delle Olimpiadi di Parigi 2024. Lui insieme a Filippo Nilo Maldini, rappresenta l’italia al poligono, mentre per ora si sta qualificando come primo il serbo Mikec. L’atleta, oggi 26enne è nato a Fasano nel 1998 e come si può vedere anche dal suo profilo Instagram ha già collezionato una serie infinita di medaglie, a partire dagli European Championship fino ad arrivare alla World Cup, dove si è aggiudicato due ori, due argento e un bronzo.

Il suo sogno di una vita? Diventare il più bravo cecchino italiano. Del resto, nel tiro a segno ci è nato: sin da piccolo ha frequentato il mondo delle armi sportive, passione fortissima che lo ha poi condotto nel tiro a volo. Infatti, nella categoria pistola, si era conquistato la medaglia d’oro ai campionati europei del 2024, nella sezione tiro da 10 metri. Nel 2017 è stato Campione d’Europa con una medaglia di bronzo e di argento, ai mondiali di Suhl e agli Europei di Maribor, oltre alla meritatissima vittoria del 2023, dove ha guadagnato il podio negli European Games tenutisi a Cracovia.

Paolo Monna è fidanzato? Cosa si è scoperto sulla sua vita privata oltre lo sport

Oggi, alle Olimpiadi di Parigi 2024, Paolo Monna gareggia per l’Italia insieme al collega Federico Nilo Maldini, anche lui campione pluripremiato della categoria tiro a segno. Fuori dallo sport, Paolo Monna è un ragazzo normale, che lavora nella C.Sp Carabinieri e adora viaggiare, sia per lavoro che per passione. Sul suo profilo Instagram @paolomonna si può spiare qualcosa della sua vita privata, tra mare e poligono, il campione è sempre impegnato per nuove conquiste.

Paolo Monna è fidanzato? Questo purtroppo non si sa. Di certo è un bellissimo ragazzo, ma non ha mai lasciato trasparire nulla sulla sua vita sentimentale. Non ci resta quindi che vederlo domenica 28 luglio 2024 dalle ore 09.30 in diretta per le qualificazioni individuali maschili nella sezione Pistola ad Aria Compressa da 10 metri