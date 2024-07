Classe 2001, Federico Nilo Maldini è uno dei campioni finalisti del tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024. Vuole la vittoria a tutti i costi, il ventitreenne che dopo Rio de Janeiro si era conquistato il pass per l’evento parigino. A differenza di quanto si possa pensare, però, Federico Nilo Maldini non ha iniziato subito al poligono, ma ha una storia piuttosto particolare. Inizialmente si era dato alla pallacanestro e alla pallavolo, collezionando ottimi risultati, anche se nel 2014 è avvenuta la rivoluzione. Per la prima volta viene a contatto con il mondo del tiro a segno, ed è amore a prima vista.

Tutto è successo grazie ad un’esperienza organizzata dal TSN di Bologna, in cui ai ragazzi venivano presentate altre discipline, in questo caso fu un open day al poligono. Da quel momento, Federico Nilo Maldini ha collezionato incredibili risultati: un oro agli European Championship Osijek, un terzo posto agli European Championship Wroclaw e una medaglia di bronzo a Changwon, nella Mixed Team. Ha poi vinto un argento a Rallinn e un oro a Rio de Janeiro, alla World Cup, da lui considerata come l’esperienza più bella della sua vita. “mi ha fatto provare emozioni davvero forti e difficili da spiegare”.

Federico Nilo Maldini, dalla fidanzata al sogno più grande: “Voglio aiutare i giovani a inseguire i loro sogni”

Il ventitreenne di origini bolognesi è ora in finale insieme al suo collega Paolo Monna alle Olimpiadi di Parigi 2024, (qui come vederle in diretta il 28 luglio 2024) e dovrà performare nella gara di pistola 10 metri. Ma chi è Federico Nilo Maldini nel suo privato? Non si sa molto, del resto, come tanti atleti preferisce tenere la vita privata lontano dalle telecamere. Eppure, sul suo profilo Instagram spunta il nome di Carlotta Bozzato, la sua storica fidanzata con la quale condivide viaggi e avventure in giro per il mondo.

A giudicare dalle foto, i due sembrano avere una relazione da moltissimo tempo, tanto che lui ha voluto scrivere nella “biografia” del social il suo nome, cosa che ci fa capire quanto sia importante nella sua vita. Federico Nilo Maldini è sempre stato piuttosto poliedrico per quanto riguarda gli sport, e oltre alla pallacanestro e alla pallavolo, ultimamente si è anche appassionato al calcio. I sogni per il futuro? Tantissimi, ma uno in particolare spicca fra tutti: quello di diventare insegnante di tiro a segno e aiutare i ragazzi ad allenarsi al meglio per raggiungere i loro obiettivi. Non ci resta che attendere l’esito delle Olimpiadi di Parigi 2024, anche se comunque vada, Federico rimane una promessa del poligono italiano.