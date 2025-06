In queste ore e forse a lungo non sarà facile per Soleil Sorge riprendere contatto con la sua quotidianità, con la verve che l’ha sempre caratterizzata; il tempo servirà a lenire il dolore per la recente scomparsa della mamma – Wendy Kay – che dopo anni di malattia è tristemente passata a miglior vita. Per l’ex volto del GF Vip sarà fondamentale oggi più che mai la vicinanza delle persone che ama; sicuramente al suo fianco troverà il sostegno emotivo e pratico del papà, Paolo Sorge, che al pari della compianta mamma ha sempre descritto come un faro nella sua vita.

La separazione dei genitori non ha intaccato in alcun modo la stima di Soleil Sorge per la compianta mamma, Wendy Kay e il papà Paolo Sorge. “E’ come un migliore amico”, raccontava l’ex volto del GF Vip sottolineando come il loro rapporto l’abbia colta quasi di sorpresa per via di due caratteri che sembravano incompatibili ma che nel tempo si sono rivelati essere il vero e proprio segreto di un legame quanto mai viscerale. “Lo consulto per ogni mia scelta e cerco di passare quanto più tempo possibile con lui”. Ora, con il dilaniante dolore per la morte della mamma, quel tempo sarà fondamentale per Soleil Sorge e solo un papà può forse conoscere i gesti e le modalità che possono fungere da panacea in un momento così brutale dal punto di vista esistenziale.

Soleil Sorge e il rapporto speciale con papà Paolo: un legame che può lenire il dolore per la triste scomparsa della mamma Wendy Key

“Insieme a mia madre, papà è il grandissimo amore della mia vita”, parlava così Soleil Sorge in un’intervista del passato rilasciata a Fanpage mettendo ulteriormente in evidenza come la figura dei suoi genitori sia stata e sia tutt’oggi fondamentale per il suo percorso di vita. Wendy Kay si è spenta di recente lasciando un vuoto che potrà essere solo lenito in termini di dolore e mai colmato; il papà – Paolo Sorge – sicuramente in questi momenti sarà al fianco dell’ex volto del GF Vip nel tentativo di alleggerire il peso di un dolore così grande. La condivisione, soprattutto nei momenti più difficili, è come un dividendo; resta quella sofferenza che solo chi la prova può descrivere ma l’amore del papà di Soleil Sorge sarà fondamentale per rendere più forte e piacevole il ricordo a discapito del peso dell’assenza.

