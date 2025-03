Paolo Ruffini, chi è e carriera al cinema: il successo tra commedie e cinepanettoni

Oggi pomeriggio, nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1, Caterina Balivo ospiterà anche Paolo Ruffini, in scena con Sapore di mare – Il Musical, una rivisitazione in chiave teatrale del celebre film degli anni ’80 diretto dai fratelli Vanzina. Originario di Livorno e classe 1978, Ruffini si è avvicinato sin da giovane al mondo dello spettacolo, esordendo inizialmente in alcuni spot pubblicitari e successivamente debuttando al cinema nel 1997 nel film di Paolo Virzì Ovosodo.

Barbara Clara Pereira, chi è la fidanzata di Paolo Ruffini/ "Ha un'anima pura e sincera..."

Il cinema diventerà una delle sue principali passioni e lo vedrà coinvolto in numerose produzioni italiane, perlopiù commedie e cinepanettoni, come nel biennio 2005-2006 in cui viene diretto da Neri Parenti in Natale a Miami e Natale a New York. Seguono altri celebri film come Natale a Rio e il successo di Carlo Vanzina Un’estate ai Caraibi; nel 2010 Paolo Virzì lo inserisce nel cast de La prima cosa bella mentre, tra il 2010 e il 2011, è diretto da Fausto Brizzi nei film Maschi contro femmine e Femmine contro maschi.

Barbara Clara Pereira: chi è la fidanzata di Paolo Ruffini/ "Con lei mi sento pronto per la paternità"

Paolo Ruffini: la regia, il doppiaggio e gli esordi televisivi su MTV

Paolo Ruffini al cinema si è distinto anche come regista, debuttando dietro la macchina da presa nel 2013 in Fuga di cervelli; seguono altri successi come Tutto molto bello, Super vacanze di Natale e Rido perché ti amo. Non solo attore e regista ma anche doppiatore, avendo spesso prestato la propria voce principalmente in film d’animazione come Pinocchio e Cattivissimo me 3.

Cosa sappiamo invece della carriera televisiva di Paolo Ruffini? Gli esordi sul piccolo schermo risalgono all’inizio degli anni 2000, quando viene ingaggiato da MTV conducendo diversi programmi di successo, tra cui MTV Select e MTV On the Beach. Nel 2011, e per diverse edizioni successive, è poi alla conduzione di Colorado su Italia 1, inizialmente affiancato da Belen Rodriguez e successivamente da altri co-conduttori e co-conduttrici come Diana Del Bufalo (sua ex fidanzata). Inoltre, nel 2020, sempre su Italia 1 ha condotto il reality show La pupa e il secchione e viceversa.