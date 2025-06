Chi è Paolo Santambrogio, il compagno di Paola Iezzi: fotografo, i due stanno insieme da diciotto anni. In passato hanno vissuto una brutta crisi

Da quasi vent’anni, Paola Iezzi è legata al compagno Paolo Santambrogio. I due hanno un legame profondo che va avanti dal 2007, ma, parlando del suo rapporto con il compagno nell’intervista a “Belve”, la cantante ha rivelato anche che nell’intimità, con il compagno, non è quella che gli altri immaginano: “Sicuramente ci legano delle cose, ci sono dei punti di contatto. Non sono proprio una santa a letto.

La violenza no, non sono una dominatrice come in tanti immaginano. A volte mi scrivono delle cose… Ma non ho neanche il pigiama a fiorellini, anche se a casa, con Paolo, sono comoda. E nemmeno posti strani. A letto è la cosa più bella che c’è”.

Paola Iezzi e il compagno Paola Santambrogio hanno vissuto una crisi importante in passato: per sei mesi sono stati separati. “Lo ha deciso lui, se ne era andato via di casa. Io ho sofferto moltissimo, non lo accettavo.

Non so se ci fosse un’altra, ho un sospetto ma non lo so per certo” ha confessato ancora a “Belve” la cantante, spiegando però che ora tutto è tornato al suo posto e la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele anche se, ovviamente, in passato non sono mancati i momenti “no”.

“Sono diciotto anni che ci sopportiamo, tra alti e bassi. E ci supportiamo moltissimo” ha raccontato Paola Iezzi a “Verissimo” parlando di Paolo Santambrogio. Il compagno di Paola Iezzi fa il fotografo: lavora con l’arte e la cantante lo descrive come “una persona creativa”. “Il nostro segreto? Supportarsi a vicenda, creare un equilibrio: credo che bisogni impegnarsi molto, bilanciare sempre, quando si vede uno sbilanciamento” ha spiegato ancora Paola.

I due non hanno figli: una scelta pensata e ponderata. Paola, infatti, ha più volte spiegato che facendo questo lavoro, ha deciso di non mettere al mondo figli ai quali non avrebbe potuto dare le giuste attenzioni.