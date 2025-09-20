Chi è Paolo Sorge, padre di Soleil: "Lo consulto per ogni mia scelta". La separazione dalla moglie quando la figlia era....

CHI È PAOLO SORGE? SOLEIL, “IL MIGLIORE AMICO, MA…”

Chi è Paolo Sorge, padre di Soleil, e cosa sappiamo della loro storia famigliare, caratterizzata da una separazione e vissuta tra Italia e Stati Uniti durante l’infanzia della modella e showgirl? Tra poco ci apprestiamo a vivere le emozioni e alcuni momenti di profonda introspezione nella puntata del sabato di “Verissimo”, nella cui scaletta spicca soprattutto la presenza della 31enne di origini italo-americane, peraltro una habituée del salotto di Silvia Toffanin e che tornerà in studio anche per un ricordo di mamma Wendy Kay (abbiamo dedicato a lei un piccolo ritratto in un altro pezzo quest’oggi, NdA), scomparsa pochi mesi fa a causa di una malattia. Intanto, qui possiamo accendere i riflettori sull’altro genitore dell’ex partecipante al GF VIP e dunque su chi è Paolo Sorge, padre di Soleil.

Per parlare del background, professionale e umano, dell’uomo e capire chi è Paolo Sorge, padre di Soleil, bisogna necessariamente inquadrare la situazione famigliare della showgirl nata a Los Angeles nel 1994: se mamma Wendy era un’istruttrice di yoga che il papà aveva conosciuto in quel della California, l’uomo è invece un imprenditore di origini abruzzesi, proprio dove la giovane Soleil è cresciuta da piccola. Se qualche sito specializzato in gossip e bio dello showbiz e dintorni parla di un “uomo misterioso”, in realtà sarebbe forse più corretto dire che del papà di Soleil non si conosce molto per esplicita volontà della figlia, che ha sempre mantenuto un certo riserbo su questa sfera, accennandovi comunque in alcune delle sue apparizioni televisive. Anzi, è stato proprio nel talk show di Canale 5 che in passato si era aperta sull’argomento.

SOLEIL SUI GENITORI, “I MIEI GENITORI? DA PICCOLA NON NOTAVO CHE…”

“La separazione dei miei genitori? A malapena la ricordo, perché ero piccola…”: nel nostro racconto su chi è Paolo Sorge, padre di Soleil, dobbiamo infatti premette che l’imprenditore abruzzese e la consorte si erano detti addio quando la figlia aveva poco più di tre anni; e la stessa diretta interessata aveva vissuto, tuttavia, l’infanzia tra l’Italia e gli USA in modo sereno, come se fosse la cosa più normale del mondo dividersi tra i suoi genitori. A crescerla, come aveva ricordato proprio Soleil a Silvia Toffanin, erano stati i nonni: “Loro stati molto presenti nella mia vita: i miei nonni sono quelli che ci sono sempre stati. Per me da piccola era la normalità avere dei genitori separati, poi sono stati gli altri a farmelo notare…” aveva aggiunto sottolineando che il problema è sempre la percezione del mondo che cercando di inculcarci gli altri, più che il modo in cui la si vive.

Proprio in merito alla separazione del papà e della mamma, la 31enne aveva pure aggiungo che, come da quell’evento e da altri drammi che ha sperimentato di recente nella vita, si può trarne la forza e anche un insegnamento, anche per scrivere un futuro un libro in cui raccontarli. E nel nostro ritratto su chi è Paolo Sorge, padre di Soleil, possiamo citare le rare volte in cui la donna ha parlato di lui, definendolo una sorta di “migliore amico”, nonostante entrambi abbiano due caratteri forse agli antipodi. Infatti, per ammissione stessa dell’ex ‘gieffina’, pare che lei lo consulti “per ogni mia scelta e cerco di passare quanto più tempo possibile con lui”. Non è nemmeno un caso che Soleil avesse parlato di papà Paolo, al pari della compianta mamma Wendy, come del “grandissimo amore” della sua vita.