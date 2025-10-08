Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, è morto all'età di 77 anni: chi è la moglie? L'addio di Enrico Mentana sui social: "Lutto grave"

“Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona“: è con queste parole che Enrico Mentana ha annunciato, attraverso il suo profilo Instagram, la morte del celebre meteorologo, volto di La7. Sottocorona è morto oggi 8 ottobre, all’età di 77 anni, come annunciato dal sito di Tg7, che lo ricorda come un volto “apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori”, oltre che come un professionista puntuale e preciso, che aggiornava il pubblico con toni mai eccessivi.

Occhi di gatto 2 si farà? Ipotesi e anticipazioni nuova stagione/ Il finale spiazzante apre ogni scenario

Non si conoscono le cause del decesso di Paolo Sottocorona, apparso proprio oggi, 8 ottobre, nelle previsioni del meteo di La7. È dunque probabile che a stroncarlo sia stato un malore improvviso, ma sono soltanto supposizioni che sono fonti ufficiali potranno confermare.

Paolo Sottocorona, chi era il meteorologo di La7: aveva una moglie?

Ma chi era Paolo Sottocorona? Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, ha completato gli studi classici ma ha poi deciso di dedicarsi all’Ingegneria. Alla fine degli studi, nel 1972, ha iniziato a lavorare come ufficiale presso il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Per oltre 10 anni, fino al 1986, è stato l’addetto all’Ufficio Meteorologico dell’aeroporto di Guidonia, poi al Centro Nazionale di Meteorologia. Solo qualche anno dopo ha fatto il suo esordio in TV, dove ha iniziato ad occuparsi di divulgazione. Ha lavorato in Rai (in trasmissioni come Geo & Geo), poi a Telemontecarlo, infine è approdato a La7, dove si è occupato di previsioni metereologiche oltre che di una rubrica dal titolo Tempo al tempo. Durante la sua carriera, ha anche scritto dei libri. Non si conosce molto della vita privata del professionista, non conosciamo, dunque, l’identità di un’ipotetica moglie; sappiamo, tuttavia, che Sottocorona era un amante degli animali.

Chi era Salvo, il compagno di Valentina Persia morto a 43 anni/ “Malattia congenita al cuore”