Paolo Taranta, chi è il primo marito di Irene Pivetti: i due si sono sposati nel 1988 ma qualche tempo dopo le nozze sono state annullate

Paolo Taranta, chi è il primo marito di Irene Pivetti: le nozze nel 1988

Irene Pivetti, politica e attrice, è mamma di due figli, Ludovica e Federico, avuti dalla lunga storia con Alberto Brambilla. Prima di legarsi a lui, però, la politica è stata sposata con un altro uomo, Paolo Taranta: un legame, il loro, poi annullato. Le nozze tra i due, infatti, sono arrivate nel 1988 ma sono durate solo poco tempo: nonostante inizialmente sembrasse esserci un grande amore a unire la politica e l’economista, le cose hanno poi preso una piega inaspettata. I due, infatti, si sono detti addio poco dopo. Ma cosa è successo e cosa ha portato alla rottura tra Irene e il suo ex marito?

Perchè Irene Pivetti rischia il carcere? Cosa fa oggi l’ex Presidente della Camera/ “Mi hanno tolto tutto”

Come dicevamo, Irene Pivetti ha sposato Paolo Taranta nel 1988. Entrambi molto giovani, erano all’inizio della loro carriera. All’epoca il primo marito di Irene Pivetti viveva a Londra e lavorava come economista: i due si sono conosciuti proprio in quegli anni in cui erano entrambi giovanissimi e il loro amore, apparentemente forte, si è in realtà concluso presto e ha portato persino all’annullamento delle nozze per la Sacra Rota.

Irene Pivetti, dalle forniture Covid alla condanna per evasione/ Cos'è successo: le battaglie giudiziarie

Paolo Taranta, chi è il primo marito di Irene Pivetti: l’annullamento alla Sacra Rota

Paolo Taranta, il primo marito di Irene Pivetti, è diventato presto un suo ex. I due, infatti, si sono lasciati per via di divergente sulle vedute: la politica, infatti, all’epoca non voleva figli mentre il marito sì. E questo è diventato uno dei punti centrali che ha portato alla loro rottura. La coppia ha chiesto infatti l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota, che lo concesse. La scelta fu voluta dalla stessa Irene Pivetti, che volle annullare le nozze anche ecclesiasticamente per eventualmente avere la possibilità di sposarsi nuovamente in futuro. E così è stato: dopo quel rapporto di gioventù, Irene ha infatti costruito la sua vita con un altro uomo.

Chi sono i genitori di Irene Pivetti/ Mamma doppiatrice e papà regista: una vita nello spettacolo