La carriera da cantautore di Paolo Vallesi è cominciata a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Lui, nato a Firenze nel 1964, ha cominciato a suonare pianoforte ma solamente più tardi si è innamorato di quello che è il cantautorato, un po’ per caso. La carriera di Paolo è cominciata nel mondo della discografia come arrangiatore e qualche anno più tardi è arrivata per lui l’occasione di prendere parte all’industria musicale in prima persona, come cantante: un sogno realizzato per il cantante che aveva sognato a lungo di cantare su un palco.

Nel 1989, infatti, Vallesi ha preso parte alla trasmissione televisiva Gran Premio con Pippo Baudo e dopo ancora al Festival di Castrocaro, venendo notato da un produttore, Dado Parisini. Vallesi ha cominciato così la sua carriera musicale, avendo nel 1991 la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo, vincendo nella categoria “Giovani”. Dopo il Festival, il cantautore ha lavorato al suo primo album, che ha ottenuto un importante successo: questo gli ha permesso di farsi conoscere sempre più, fino ad arrivare nuovamente a Sanremo ma tra i big.

La sua prima esperienza tra i grandi sul palco dell’Ariston è valso a Vallesi il terzo posto con “La forza della vita”. Il brano ha ottenuto un successo importante, classificandosi tra i più venduti dell’anno. “Quell’anno fu un podio bellissimo. Vinse Luca Barbarossa, anche se avrebbe dovuto vincere l’indimenticabile Mia Martina, che è arrivata seconda” ha ricordato nel 2024 Paolo Vallesi. Per lui, Sanremo, fu una benedizione. Proprio sul palco dell’Ariston ottenne la notorietà che ha poi mandato avanti la sua carriera. “Quel palco è inspiegabile, mette emozioni a tutti” ha raccontato Paolo Vallesi, spiegando ancora: “Per me è partito tutto da quel palco”.

L’amore per la musica di Paolo Vallesi è cominciato un po’ per caso: è stato infatti il destino a portare nella sua vita quell’arte della quale ha fatto poi la sua vita. Il cantautore si è innamorato di alcuni vinili che il papà aveva trovato per strada e portato a casa. Fu davvero il destino a portare Paolo sulla strada della musica: “Noi non ascoltavamo molta musica, avevamo un giradischi su cui dovevi mettere la 50 lire per non farlo saltare. Io sono stato fortunatissimo perché tra quei dischi ce n’erano due in particolare che erano importantissimi” ha spiegato il cantautore. Sono stati due vinili di Lucio Dalla e Lucio Battisti a convincere Paolo a fare quel lavoro: questo sogno gli ha dato la forza di inseguire la sua strada. Da lì partì il suo grande amore per la musica, che lo portò a percorrere la strada del cantautorato.

Ma dopo il folgorante successo e un declino raccontato da lui stesso, cosa fa oggi Paolo Vallesi? Intervistato da Repubblica, il cantautore affermava: “Quando è finito tutto ho dovuto ricominciare da zero”, sempre dalla musica è ripartito per cercare di dare un nuovo vigore alla sua carriera e soprattutto alla sua passione. A dispetto di una notorietà che non gli ha restituito forse la costanza che meritava, nel tempo Paolo Vallesi ha continuano a pubblicare album e singoli, auspicando anche un ritorno al Festival: “Amadeus mi aveva promesso Sanremo” – raccontava ancora al quotidiano – “Sto ancora aspettando…”. Ora, per il cantautore è tempo di cimentarsi con l’Isola dei Famosi 2025 e non è la prima volta in un reality che non riguardi il mondo della musica; già nel 2005 prese infatti parte a ‘La Talpa’.