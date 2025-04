CHI È PAOLO VIRZÌ? LA PRIMA CRISI CON LA MOGLIE GIA’ NEL 2018 MA…

Chi è Paolo Virzì, ex marito di Micaela Ramazzotti, e cosa sappiamo della loro lunga storia d’amore e dei motivi che avevano portato la celebre coppia a dirsi addio per la seconda e definitiva volta? Tra i momenti più attesi della puntata di questo sabato pomeriggio di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere ci sarà sicuramente l’ospitata della 46enne attrice capitolina che si racconterà a tutto tondo con Silvia Toffanin partendo dall’ultimo film, “30 notti con il mio ex” di Guido Chiesa, e che già dal titolo rimanda al lungo matrimonio dell’artista con il regista e sceneggiatore toscano, da cui si era separata nel 2023. Ma cosa sappiamo della loro storia d’amore e come mai i due si sono detti addio? Scopriamo chi è Paolo Virzì, ex marito di Micaela Ramazzotti, parlando brevemente della sua carriera e la vita sentimentale.

Classe 1964 e con un esordio alla regia a 30 anni con “La bella vita”, l’artista originario di Livorno è oggi una delle figure più apprezzate del panorama cinematografico nostrano, con diverse pellicole di successo al botteghino e riconoscimenti che vanno anche oltre i confini nazionali. Tralasciando una filmografia davvero lunga e che è arrivata fino al 2024 con l’ultima fatica, “Un altro ferragosto”, per raccontare chi è Paolo Virzì, ex marito di Micaela Ramazzotti, possiamo ricordare che il regista aveva avuto una relazione con l’attrice Paola Tiziana Cruciani, da cui era nata la sua prima figlia, Ottavia (1989; successivamente lo sceneggiatore era convolato a nozze nel 2009 con la Ramazzotti, di 15 anni più giovane di lui e con cui instaurerà non solo un sodalizio sentimentale ma pure artistico dal momento che Micaela ha pure recitato in tre dei suoi film.

L’EX MARITO DI MICAELA RAMAZZOTTI: QUERELE RITIRATE DOPO LA FURIOSA LITE AL…

Parlando della loro storia d’amore e di chi è Paolo Virzì, ex marito di Micaela Ramazzotti, dobbiamo aggiungere anche che la ex coppia si era conosciuta durante la lavorazione del film “Tutta la vita davanti” (2008): dalla loro relazione erano nati due figli, Jacopo (secondogenito del regista) e nel 2013 Anna, la cui nascita era diventata materiale per il film “Il nome del figlio”. Tuttavia, dopo una crisi che risale al 2018 e poi rientrata (erano tornati assieme dopo una breve separazione), nella primavera del 2023 i due si erano detti definitivamente addio, mentre è notizia della scorsa estate un furibondo litigio dopo un incontro casuale in un noto ristorante capitolino, finito tra lanci di oggetti a parole grosse davanti ad Anna e Claudio Pallitto, nuovo compagno di Micaela. Ma cos’era accaduto?

Nel nostro racconto di chi è Paolo Virzì, ex marito di Micaela Ramazzotti, dobbiamo ricordare che la fine del loro matrimonio ha avuto degli strascichi anche se poi l’episodio dell’alterco dello scorso giugno, dopo che entrambi avevano fatto querela per poi ritirarla, era rientrato senza ulteriori conseguenze. “In tutti i matrimoni esistono momenti difficili e il nostro è in una fase delicata. Con Paolo stiamo collaborando per gestire questa situazione nel miglior modo possibile ed è per questo che spero che la nostra privacy sia rispettata da tutti. I rapporti evolvono nel tempo…” aveva detto l’attrice a ‘Grazia’. “Con Claudio ora ho conosciuto l’amore. La lite con Paolo Virzì? Epilogo di una separazione dolorosa”: così la Ramazzotti a ‘Vanity Fair’ parlando di quell’episodio e della sua rinascita sentimentale. “Si è trattato di una litigata un po’ troppo accesa, l’epilogo di una separazione dolorosa, impegnativa. L’amplificazione è stata esagerata. Mi dispiace per i miei figli…” aveva aggiunto spiegando che il suo precedente matrimonio è stato, senza tanti giri di parole, “un fallimento”.