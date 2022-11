Chi è papà Alberto De Pisis?/ “Si è rifatto una vita dopo la separazione da mia mamma e…”

Chi è il papà di Alberto De Pisis

Se Alberto De Pisis si è sbilanciato parlando del rapporto con la mamma, del suo legame con il padre invece non vi sono informazioni a sufficienza. Non sappiamo ad oggi quali siano i loro rapporti, né se Alberto vada d’accordo con sup padre (di cui al momento non conosciamo il nome). Nel corso di una chiacchierata con Luca Salatino all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Alberto ha però rivelato di aver sofferto parecchio per il divorzio dei genitori, nel pieno della sua infanzia.

“Quando i miei si separarono, io avevo 6/7 anni ed entrambi i miei genitori si sono rifatti giustamente una vita fidanzandosi con quelli che poi sono attualmente i rispettivi marito e moglie. – ha raccontato Alberto, continuando – Però il fatto che mia mamma giustamente avesse un nuovo compagno, per un bambino di 7 anni come me, con la mia sensibilità, mi urtava tantissimo. Perché la mamma per me era intoccabile”.

Alberto De Pisis, sorpresa dal papà al Grande Fratello Vip?

Finora Alberto De Pisis non si è sbilanciato sul suo rapporto con suo padre, pur ammettendo di aver sofferto per la separazione dei suoi genitori, avvenuta quando era soltanto un bambino. Al Grande Fratello Vip 2022 potrebbe presto arrivare una sorpresa per Alberto De Pisis direttamente dalla sua famiglia: che si tratti di suo padre? Nelle prossime puntate il concorrente potrebbe ricevere notizie da uno dei suoi genitori. Sarebbe per lui un’indubbia carica di energia e di affetto per il proseguo della sua avventura nel reality di Canale5.

