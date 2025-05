PARG, all’anagrafe Pargev Vardanian, è il cantante rappresentante della Armenia con la canzone “Survivor” all’Eurovision 2025. Si tratta di un pezzo pop-rock fortemente energico e travolgente che potrebbero spingere il cantante armeno diretto verso la finale della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Proprio il cantante durante una presentazione stampa ha raccontato l’emozione di essere riuscito a partecipare all’Eurovision 2025 a nome del suo paese, l’Armenia. “Ho molti sentimenti diversi, sono felice e grato a tutti coloro che hanno votato per me” – ha detto il cantante che ha vinto la kermesse Depi Evratesil, ossia la selezione nazionale armena, avendo la meglio su dodici concorrenti.

Non solo, PARG ha poi ringraziato gli amici, la moglie e tutto il suo team di lavoro dicendo: “se non fosse stato per loro, non sarei stato in grado di trasmettere quell’energia. Infatti, sono un gran lavoratore, sono pronto a sviluppare la mia performance e trasmettere il doppio dell’energia sul palco dell’Eurovision”.

Chi è PARG, il cantante dell’Armenia in gara all’Eurovision 2025

Ma chi è PARG, il rappresentante dell’Armenia ai prossimi Eurovision Song Contest 2025? Nel 2021 ha debuttato con il primo singolo dal titolo “Ginin u Grely” facendosi immediatamente notare dal grande pubblico e dalla critica per le sue capacità di fondere elementi tradizionali armeni con paesaggi sonori moderni. Nato a Hayravank, comune dell’Armenia di 852 abitanti della provincia di Gegharkunik, Pargev si è fatto poi apprezzare con il singolo “Araj” con cui ha ricevuto anche una nomination per il Miglior Video Musicale agli Armenian Music Video Awards.

La musica di PARG è un mix di sonorità pop e rock, ma anche indie-folk; un caleidoscopio di suoni che l’hanno fatto apprezzare anche dalla critica che lo considera una delle giovani promessa della musica armene. Del resto la musica ha sempre fatto parte della sua vita, visto che a soli 6 anni ha iniziato a cantare nel coro della Chiesa. Successivamente ha iniziato a studiare teatro e cinema conseguendo una laurea in Dipartimento di arti teatrali e recitazione. Poi è arrivata la musica con la formazione della band The Edge Chronicles con cui ha cantato in Armenia, Russia, Georgia e Ucraina. Poi la svolta con la carriera solista che ora lo vede protagonista per il suo paese, l’Armenia, all’Eurovision 2025.