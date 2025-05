PARG con “SURVIVOR” è il cantante rappresentante dell’Armenia in gara all’Eurovision 2025. Durante la prima fase delle semifinali PARG ha conquistato il pubblico della St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera accedendo così alla finale che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’annuale concorso canoro. Pargev Vardanyan, questo il vero nome del cantante, è una delle rivelazioni dell’Eurovision dove ha portato in gara un brano elettro-pop che suona come un invito a non mollare mai, guardando sempre verso il futuro con forza e coraggi. “Non dovresti mai arrenderti, non dovresti ascoltare le persone che cercano di spezzarti” sono le parole del cantante in una intervista rilasciata alla stampa. Dopo aver trionfato al Depi Evratesil, la kermesse armena che apre le porte verso l’Eurovision, il cantante è partito alla volta di Basilea dove ha letteralmente conquistato il pubblico dell’evento.

Essere a Basilea sul palco dell’Eurovision è una grande responsabilità per PARG che si sente chiamato a rappresentare tutta la sua gente e il suo Paese. Non solo, è anche una importantissima opportunità: “potrò parlare a milioni di persone e fargli conoscere la nostra cultura”.

Non solo, PARG sulla sua partecipazione all’Eurovision 2025 con il brano “Survivor” ha anche precisato che è un sogno che si avvera: “è una questione di famiglia: con i miei genitori e i miei fratelli vedevamo sempre l’Eurovision, erano dei giorni speciali ogni anno”. Sono diversi i ricordi legati proprio all’Eurovision come ha confessato il cantante: “risale al 2006, con i Lordi, della Finlandia, che cantarono Hard Rock Hallelujah, vincendo. Per me fu uno shock, mi accese qualcosa dentro”. La passione per la musica è sempre stata la più forte di tutti, anche se è stata in parte trasmessa dai fratelli e dalla mamma. “Ricordo soprattutto i classici del funk, da Michael Jackson a Boney M. Poi i Beatles, ovviamente. Ah, e Adriano Celentano” – ha detto il cantante.

Anche sui social PARG ha parlato con grande emozione della sua prima volta sul palco dell’Eurovision: “non avrei mai immaginato che un ragazzo di un angolo tranquillo dell’Armenia sarebbe salito sul palco dell’Eurovision. Sono sopraffatto, cerco ancora di non piangere. Orgoglio, paura, speranza… tante emozioni. Condividiamo questo viaggio, ogni passo difficile e meraviglioso, insieme”.