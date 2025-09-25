Chi è Pasquale, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Gemma Galgani e litiga con Tina Cipollari.

Pasquale è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e donne. E’ napoletano e nella vita è un imprenditore nel settore degli occhiali. E’ arrivato in trasmissione per conoscere Gemma Galgani ed uscire con lei, ma sin dalla prima puntata è stato il protagonista di un botta e risposta con Tina Cipollari che, nel corso della sua presentazione, lo ha interrotto più volte non capendo le sue parole. “Ho degli amici all’Amplifon, se vuoi te ne posso presentare qualcuno”, dice Giovanni rivolgendosi a Tina. “Se non sa pronunciare le parole non è colpa mia”, replica Tina.

Chi sono Guido e Gloria, confronto a Uomini e Donne/ Lui innamorato, lei: "Hai la faccia come il cu*o"

“Io sono contro di te perché tu sei contro Gemma”, dice ancora Pasquale. “Sono certa che ti manderà via subito”, dice ancora la bionda opinionista. “Spero di no”, dice ancora Pasquale che, poi, infastidito dall’atteggiamento di Tina, aggiunge – “questa panzerottina come dà fastidio”. “Voglio restare calma, ma poi parlasse Brad Pitt ma ti sei visto allo specchio?”, è stata la reazione di Tina nel giorno della presentazione di Pasquale.

Gemma Galgani, appuntamento con Pasquale a Uomini e Donne/ "Sono un po' scombussolata"

Pasquale e Tina Cipollari: lite a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 25 settembre 2025, la lite tra Pasquale e Tina Cipollari si infiamma perché il cavaliere arriva in studio con dei panzerotti per omaggiare Tina che, nella scorsa puntata, aveva chiamato “panzerottina”. Pasquale arriva in studio con Gemma Galgnai ed entrambi si accomodano al centro dello studio per raccontare come sta andando la frequentazione.

Tra il cavaliere e la bionda opinionista il botta e risposta continua e, di fronte ad un Pasquale che non pronuncia bene il suo nome, la Cipollari sbotta: “Pronuncialo bene. Tina e non Titina”, mentre il cavaliere spiega che Tina gli ricorda un vecchio amore. “Ricordi sbiaditi di 100 anni fa”, conclude Tina.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 25 settembre 2025/ Scoppia lite tra Tina Cipollari e Pasquale