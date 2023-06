Chi è Pasquale Mammaro: carriera e vita privata/ “Ho iniziato lavorando in radio. Come manager dei vip…”

Chi è Pasquale Mammaro

Tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno c’è anche Pasquale Mammaro che è uno dei più importanti manager dei vip. Speaker radiofonico, editore, produttore televisivo e presidente della Starpoint Corporation. Con il suo fiuto e il suo talento nel vedere artisti anche alle prime armi ha regalato al pubblico grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. La sua carriera è iniziata, però, in radio dove ha cominciato a lavorare come dj quando era solo un ragazzo.

Anna Brosio, chi è la mamma di Paolo Brosio morta a 102 anni/ Il ricordo commosso del giornalista

“Avevo quindici anni quando iniziai come DJ in una delle prime radio libere. All’epoca avevo già una profonda passione conoscenza della musica. quando iniziai a fare le mie prime interviste agli artisti mi accorsi che mi attirava tutto ciò che che vi era dietro al mondo che girava attorno all’artista e alla sua promozione”, ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni del portale Social Magazine.

Perché Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati?/ "Il sentimento è finito ma ci siamo sentiti..."

Gli artisti legati a Pasquale Mammaro

Sono tanti gli artisti legati al nome di Pasquale Mammaro. Ha lanciato nome come quelli di Diodato o Il Volo, e ha riportato alla ribalta artisti del calibro Orietta Berti, Donatella Rettore, Marcella Bella, Riccardo Fogli, Don Backy, Fausto Leali e altri. Al Festival di Sanremo 2023, inoltre, è riuscito a portare i Cugini di Campagna, alla loro prima esperienza sul palco del Teatro Ariston.

“Quando feci ascoltare Grande Amore a Carlo Conti pensó subito ai ragazzi de Il Volo. Da li poi arrivò la vittoria e il successo internazionale che noi tutti conosciamo. Con Diodato mi ricordo che quando ascoltai “E fai rumore”, pensai subito che fosse la canzone adatta per presentarlo, ma la casa discografica non ne era convinta. Credevano che non fosse l’anno giusto. Cosi andai a Roma e feci sentire il pezzo ad Amadeus. Il giorno dopo mi chiamò e mi disse: “Fammi preparare un provino da questo ragazzo perché il brano mi piace molto“, ha raccontato a Social Magazine.

Laura Freddi, la reazione alla rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli/ "Lascia l'amaro in bocca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA