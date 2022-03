Chi è Pastore Maremmano, Il Cantante Mascherato 2022?/ Giuria unanime: è Riccardo Fogli?

Prosegue la kermesse musicale carnevalesca di Rai 1, Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci. La quarta puntata si aggancia ai punti interrogativi delle puntate precedenti, segnati sulle maschere ancora in gioco. Tra queste c’è il Pastore Maremmano che ha incuriosito la giuria e il popolo del web. Finito in spareggio con Drago alla fine della terza puntata, il cagnolone bianco mette d’accordo la giuria che dice un nome solo, che appartiene al mondo della musica.

Chi è il Pastore Maremmano? La prima clip di presentazione ha dato indizi importanti che hanno fatto riflettere e portato ad una conclusione: “Amo svegliarmi un minuto prima dell’alba perché ogni giorno che nasce è un regalo di Dio e della natura. Io vivo immerso nella natura. Ho scelto questa maschera perché mi somiglia, perché io amo il silenzio. Non ho mai abbandonato il mio gregge e, se l’ho fatto, con tanto dolore e con il coraggio di non guardarmi mai indietro”. Sono state queste le parole del buffo e grande cane bianco. Che aggiunge: “Nella mia vita ho fatto tanti lavori per aiutare la mia famiglia perché eravamo poveri, molto molto poveri. La mia infanzia è stata bellissima perché mamma non ci ha mai fatto sentire inferiori”.Nella terza puntata Pastore maremmano ha duettato insieme ad Arisa sulle note di Meraviglioso amore mio. L’ ha sfidato invece Volpe con la canzone Controvento.

Pastore Maremmano, chi è? Gli indizi de il Cantante Mascherato 2022: l’indizio di Milly Carlucci

Pastore Maremmano rimane ancora un mistero per il pubblico de Il Cantante Mascherato, ma potrebbe essere presto svelato. Milly Carlucci ha dato un ulteriore indizio indicando “il suo bell’orecchio peloso di un colore che è già un indizio e ho detto troppo” dice la presentatrice in una clip condivisa sui social. Chi è il personaggio che si nascoste sotto il testone bianco di peluche?

All’inizio si è detto che potrebbe essere Alberto Matano, ma alla fine, la giuria ha optato per un personaggio che appartiene al mondo della musica, vicino per vie trasversali a Francesco Facchinetti. Pastore Maremmano ha inoltre aggiunto durante la sua presentazione ulteriori informazioni sul suo conto che riguardano il suo passato: “Ho pagato molto la mia libertà, mi è costata la solitudine forzata. È dolorosa, però mi ha insegnato tanto a riflettere e diventare chi sono”. Le teorie dei componenti della giuria formata da Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti vanno in una sola direzione, espressa in un solo giudizio. Tutti e quattro hanno fatto un solo nome, ossia Riccardo Fogli.

