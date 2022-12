Patrick Debort, chi è l’ex marito di Ivana Spagna/ Perchè si sono lasciati?

Patrick Debort, chi è l’ex marito di Ivana Spagna?

Patrick Debort è stato il marito della cantante Ivana Spagna. La loro storia d’amore colpì molto il pubblico italiano sia per il modo in cui avevano deciso di sposarsi sia per il triste evento legato alla gravidanza della cantante. Patrick era un modello transalpino e un arrangiatore ben lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori italiani. La sua notorietà in Italia arrivò solo dopo l’annuncio del fidanzamento tra lui e Ivana, che dopo il loro divorzio ammise che la loro storia era stata un grandissimo errore.

I due si erano conosciuti alla fine degli anni ’80, a quel tempo Ivana aveva un’altra storia d’amore e lui era sposato ma decisero di stravolgere le loro vite e abbandonare tutto per frequentarsi. Nel 1992, quando la cantante era all’apice del suo successo i due decisero di sposarsi a Las Vegas ma il colpo di scena non fu tanto il matrimonio quanto il fatto che divorziarono dopo 7 giorni. Una settimana di matrimonio e tanti rimpianti per la cantante che a Domenica In aveva raccontato: “Sono stata io a chiedere il divorzio dopo una settimana” con una nota di tristezza legata anche ai motivi per cui prese questa decisione.

Perché Patrick Debort e Ivana Spagna hanno divorziato?

Una settimana di matrimonio e una storia d’amore intensa, quella di Patrick Debort e Ivana Spagna è stata una storia d’amore particolare ma che “nasconde” momenti davvero tristi. La cantante non è mai entrata nel dettaglio e non ha mai raccontato tutti i motivi che l’hanno spinta a chiedere il divorzio dopo 7 giorni, eppure oltre alle allusioni su alcuni difetti caratteriali dell’ex marito, Ivana ha raccontato a Domenica In un evento che indubbiamente li aveva segnati proprio in quegli anni.

Nel corso della storia d’amore con Debort la cantante era rimasta incinta, aveva deciso di portare avanti la gravidanza ma a causa dello stress dovuto al lavoro, ai concerti e alla salute cagionevole della madre, lo perse: “Era il ’97 la situazione non era delle migliori, mamma non stava bene e poi sono andata in tournée, avevo 4 date consecutive e all’improvviso ho avuto un’emorragia. Sono andata all’ospedale e ho perso quella che ho scoperto essere una bambina. Sai, mi capita di sognare mia madre con una piccolina vicina. Si vede che era destino, mi mamma mi diceva: ‘se un giorno diventerai mamma sarai peggio di me’”.

