Chi è Patrizia Baldi, moglie di Claudio Villa/ “Malattia? Il cancro mi ha reso forte”

Patrizia Baldi, il clamore del matrimonio con Claudio Villa

Patrizia Baldi, nata nel 1951, è nota al grande pubblico principalmente per la sua storia d’amore con Claudio Villa, icona della musica Italiana. Figlia di un rinomato discografico, la donna scelse di andare contro il pensiero retrogrado dei tempi per coronare il suo sogno d’amore con il cantante, a dispetto della differenza di età. Il matrimonio tra i due viene celebrato nel 1976 e nonostante la critica feroce dei media per i 31 anni di differenza, Patrizia Baldi e Claudio Villa resteranno insieme fino alla tragica scomparsa dell’artista nel 1987.

Patrizia Baldi ha avuto due splendide figlie dalla relazione con Claudio Villa: Andrea Celeste e Aurora Pica. La donna, nonostante la risonanza pubblica del matrimonio e della notorietà del marito, ha sempre avuto un profilo molto basso sia dal punto di vista professionale che della vita privata. La carenza di informazioni dettagliate sul suo conto dipendono proprio dalla sua necessità di mantenere una discreta privacy soprattutto negli anni dove ha dovuto affrontare la ferocia ingiustificata dei giudizi per il legame giovanile e la differenza d’età con Claudio Villa, l’amore della sua vita.

Patrizia Baldi, dalle curiosità sul passato al triste racconto della malattia

Patrizia Baldi, intervistata da Mara Venier a Domenica In, ha raccontato il tortuoso percorso del compianto marito Claudio Villa con la malattia. “Lui si è ammalato a tutti e due i polmoni, guarito uno si è ammalato l’altro. In quel periodo storico bisognava nascondere di essere malati di TBC, era una malattia contagiosa. Io l’ho saputo ad una cena al ristorante: mi ha raccontato di aver avuto tanta paura quando è nato suo figlio Mauro”.

Oltre alla malattia del marito, Patrizia Baldi ha raccontato anche il suo tortuoso percorso contro il cancro, superato non senza difficoltà ma che a suo dire l’ha resa più forte nei confronti della vita. “Bisogna essere forti, io andavo in giro senza capelli e senza cappello anche con un freddo bestiale. Adesso è un ricordo che è dietro di me, non fa più parte della mia vita. Devi essere libero anche nella malattia, il cancro mi ha reso più forte”. Patrizia Baldi ha poi raccontato con commozione il ricordo di Claudio Villa nel ruolo di genitore: “Legatissimo alle nostre bambine? Si, lui era il mammo: litigavamo la notte per chi doveva farle mangiare. La sera si addormentava tra i due lettini a raccontargli le favole o a fargli sentire Radio Radicale: è stato il padre che non è potuto essere per Mauro“.

