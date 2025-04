Patrizia Conte è tra i concorrenti finalisti di The Voice Senior 2025, il talent show condotto da Antonella Clerici e dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. La cantante di Taranto ha conquistato sin dalla prima esibizione il pubblico di The Voice, ma anche i telespettatori di Rai1 facendo breccia nel cuore di Gigi D’Alessio che l’ha fortemente voluta nel suo team.

Graziella Marchesi, finalista The voice senior/ Conquista I social: "siamo tutti con te". Sarà la vincitrice?

Proprio con il team di Gigi, la concorrente concorrente alla finale di The Voice Senior dove aver emozionato tutti durante la semifinale con un’esibizione meravigliosa sulle note di “Portati Via” di Mina. La cantante del Team Gigi D’Alessio si confronta con un brano difficilissimo di Mina riuscendo a portare a casa un’ottima performance. Applausi a scena aperte del pubblico con Gigi D’alessio che commenta: “brava”. Anche la padrona di casa Antonella Clerici precisa: “Meno male che è timida ed ha paura della televisione perchè se non lo fossi qua ci mangi”.

Chi sono i finalisti di The Voice Senior 2025/ Da Loredana Maiore a Graziella Marchesi: tutti i nomi

Patrizia Conte da Taranto alla vittoria a The Voice Senior 2025?

La musica è sempre stata una grande passione per Patrizia Conte, finalista di The Voice Senior 2025 che ha studiato con la Prof. Serafina Tuzzi e successivamente si è perfezionata diplomandosi in canto all’Istituto Musicale Pareggiato “G.Paesiello” di Taranto. Per seguire la passione per la musica ha deciso di lasciare la sua terra con destinazione Milano dove ha cominciato a cantare nei locali iniziando anche importanti collaborazioni con artisti del calibro di Tullio De Piscopo, Jimmy Owens, Bobby Watson e tanti altri. Il suo percorso a The Voice Senior 2025 non è passato inosservato, visto che il suo innato talento e la sua potenza vocale hanno conquistato critica e pubblico.

Alessandro Acciaro, chi è la finalista The voice senior/ Web è dalla sua parte:"unico e bravissimo". Vincerà?

Sui social è un plebiscito di consensi da parte del pubblico che lasciano presagire una finale con possibile vittoria per Patrizia. “Comunque per noi hai già vinto” – ha scritto un utente su Facebook, mentre un altro non nasconde: “sei davvero top e farò il tifo x te”. E ancora: “sei grande Patty!! Siamo tutti con te! Numero uno”, “non riesco a vedere un vincitore che nn sei tu..al di là della vittoria ma voce ..interpretazione ..da brividi…INCANTEVOLE…grazie x averci (almeno io) EMOZIONATO”. Infine c’è chi senza mezze misure scrive: “sei troppo brava, la più grande e bella voce italiana”. Chissà che non possa essere proprio Patrizia Conte la vincitrice di The Voice Senior 2025!