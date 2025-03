Chi è Patrizia Mancini, compagna di Piero Marrazzo, e cosa sappiamo della loro relazione, arrivata dopo i primi due matrimoni? Quest’oggi, nel primo dei due oramai canonici appuntamenti del weekend con le storie emozionanti e le interviste a cuore aperto che propone “Verissimo”, nel ricco cast del programma di Silvia Toffanin ci sarà spazio anche per una figura non propriamente del mondo dello showbiz, ovvero il 66enne giornalista e conduttore, con un passato da politico, che per l’occasione presenterà il volume “Storia senza eroi” in cui ripercorre il cosiddetto ‘scandalo trans’ del 2009 e il ricatto per cui furono condannati quattro uomini dell’Arma. Qui invece scopriamo chi è Patrizia Mancini, compagna di Piero Marrazzo, e qualche dettaglio della loro liaison.

Per raccontare qualcosa su questa storia d’amore che oramai dura da molti anni e chi è Patrizia Mancini, compagna di Piero Marrazzo, dobbiamo fare un doppio salto indietro nel tempo: il primo, ai giorni antecedenti quella intricata vicenda che aveva visto il noto volto Rai dimettersi dalla carica di presidente della Regione Lazio dopo la diffusione della notizia della presenza di un video dell’uomo in cui si faceva pure uso di stupefacenti. Marrazzo infatti era stato già sposato una prima volta con Isolina Fiorucci, la donna da cui aveva avuto le sue due figlie maggiori, Diletta a Giulia; durante il secondo matrimonio con la collega del servizio pubblico, Roberta Serdoz, aveva avuto infatti Chiara, molto piccola ai tempi dello scandalo. E saranno proprio i fatti del 2009 a far finire quella relazione, con Marrazzo che, tempo dopo, uscirà allo scoperto con Patrizia Mancini.

Patrizia Mancini, compagna di Piero Marrazzo: chi è? L’inizio della relazione

Scoprendo chi è Patrizia Mancini, compagna di Piero Marrazzo, possiamo ritornare al 2013, quando erano uscite le prime conferme sul loro fidanzamento, un amore che pare proseguire ancora oggi a distanza di quasi dodici anni: “Sono rimasto stupito, dato che non pensavo proprio di fidanzarmi di nuovo” aveva candidamente ammesso durante una vecchia intervista concessa al magazine ‘Vanity Fair’ e in cui parlava per la prima volta della Mancini, allora 42enne, e nota per essere oltre che una ex ballerina anche un’insegnante di danza e una coreografa. “È successo al Circeo, là dove passato le estati da ragazzo” aveva proseguito Marrazzo nel suo racconto, aggiungendo che Patrizia le era apparsa in spiaggia una mattina e da allora non si sono più lasciati…

“Ci presentano degli amici comuni. Io pensavo: ‘Mo’ ricominciamo: lo scandalo, i trans, la cocaina…” aveva rivelato ancora l’ex politico in quella lunga intervista al settimanale dedicato al pubblico femminile, ma non solo, e mostrando anche qualche aspetto inedito su chi è Patrizia Mancini, compagna di Piero Marrazzo. “La grandezza di una donna è invece che quando le piace un uomo non ha pregiudizi: il sentimento è più forte…” aveva detto il conduttore televisivo, accennando all’inizio di quella love story. Da allora, e grazie alla donna che, a meno di smentite, si legge essere ancora con lui, la vita del diretto interessato è cambiata, tagliando netto col passato e anche con la politica (uno dei sospetti attorno alla vicenda è che qualcosa sia stato montato ad arte per via di alcune decisioni coraggiose prese da Marrazzo durante la sua carriera). “Ho detto basta e mi sono dedicato a recuperare cose importanti della mia vita, che ho rischiato di perdere per sempre”.