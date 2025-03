Tutto su Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia

Patrizia Mirigliani – pseudonimo di Eugenia Mirigliani, è la figlia di Rosy Ragno e Enzo Mirigliani, fondatore del concorso di bellezza che ha fatto la storia come Miss Italia. Patrizia ha una sorella maggiore Rosaria e, a differenza di quest’ultima, ha scelto di seguire le orme del padre dedicando la propria vita a Miss Italia che fa totalmente parte della sua vita entrando nell’organizzazione di Miss Italia nel 1989. Dal 1997 al 2007 ha seguito anche la direzione artistica della manifestazione e dal 1990 al 2012 ha organizzato il concorso parallelo Miss Italia nel mondo.

Dopo la malattia e la morte del padre è diventata l’unica organizzatrice di Miss Italia introducendo alcune novità come l’apertura del concorso alle ragazze “taglia 44” e, in alcuni casi, “taglia 46” e introducendo nuovamente il costume intero abbandonando il bikini.

Patrizia Mirigliani e la difesa di Miss Italia

Dopo l’uscita su Netflix del documentario Miss Italia non deve morire, Patrizia Mirigliani, ospite in collegamento telefonico da Andy e Mike su Radio Deejay, parla del futuro del concorso di bellezza a cui, prima il padre e adesso lei, hanno dedicato tutta la vita.

“Il grande paradosso è che Miss Italia non è in tv ma in tv è pieno di Miss Italia. Anche davanti a questa evidenza fanno tutti gli struzzi. Poi ci siamo addentrati in un mondo invece, nel mondo dello spettacolo c’è tantissimo trash, cosa che Miss Italia invece non ha mai avuto. Abbiamo sempre protetto le nostre ragazze e le abbiamo proposte in una maniera di raffinatezza e di valorizzazione. Anche questi sono i paradossi che noi stiamo vivendo in questo momento”, le parole della Mirigliani che si augura di poter nuovamente vedere il concorso splendere come qualche anno fa.

