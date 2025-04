Patrizia Pellegrino sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata che andrà in onda oggi, lunedì 14 aprile 2025. Da poco è tornata sul piccolo schermo nel nuovo talent show condotto su Rai Uno da Carlo Conti, ‘Ne vedremo delle belle‘, e come al solito non è passata inosservata. La nota attrice, showgirl e conduttrice è nata il 28 luglio 1962 a Torre Annunziata e sin da bambina ha manifestato il desiderio di farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

Valeria Marini e Patrizia Pellegrino, perché hanno litigato?/ Accuse e ripicche: "Voleva tirarmi cose..."

Nel corso della sua carriera ha conquistato un incredibile successo, nei panni di attrice ha recitato non solo in televisione ma anche sul grande schermo in celebri film come: Onore e guapparia, Se tutto va bene siamo rovinati, Vacanze d’estate, Linea di Konfine, Le grida del silenzio, La quattordicesima domenica del tempo ordinario e molti altri ancora. Sul piccolo schermo ha invece recitato in film e serie tv come: Ferragosto OK, Provare per credere, A cena col vampiro, Con gli occhi dell’assassino, Don Matteo, Baciati dall’amore, Le indagini di Lolita Lobosco e altri ancora.

Patrizia Pellegrino, Ne vedremo delle belle/ "La giuria ci prende in giro durante le esibizioni"

Patrizia Pellegrino, la lunga carriera in tv e la sfera sentimentale: oggi è felice con Giampaolo Embrione

Durante la sua lunga carriera Patrizia Pellegrino ha ricoperto vari ruoli in televisione in tanti noti programmi. Tra questi: Odeon. Tutto quanto fa spettacolo, Night and Day, Il piacere dell’estate, Cantagiro, La vita in diretta, Viaggi diVini e molti altri ancora. Ha anche fatto parte del cast di due noti reality, nel 2004 ha infatti partecipato alla seconda edizione dell’Isola dei famosi, nel 2021 ha invece partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Di recente è invece tornata sul piccolo schermo

Lite Patrizia Pellegrino e Frank Matano: "Offensivo, sciacquati la bocca"/ Lui: "Tu mi hai dato dello st*"

Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale sappiamo che in passato ha avuto un breve flirt con il principe Alberto di Monaco. Il suo primo marito è Pietro Antisari Vittori, con il quale ha avuto tre figli: Tommaso, Arianna e Riccardo, quest’ultimo è morto pochi giorni dopo la nascita. Dopo la fine del loro matrimonio la nota showgirl ha ritrovato l’amore con Stefano Todini e i due sono diventati marito moglie nel 2025, insieme hanno affrontato momenti molti difficili per adottare il figlio Gregory e le loro strade si sono divise nel 2013. Da anni è legata sentimentalmente a Giampaolo Embrione, i due si conoscono da quando era piccolo e quando si sono rivisti lei non si era ancora ripresa del tutto dalla delusione provata per la fine del suo matrimonio. Con il nuovo compagno però ha ritrovato la voglia di vivere e di volta pagina, oggi la loro relazione procede a gonfie vele.

Nel 2021 Patrizia Pellegrino ha dovuto fare i conti con un periodo molto difficile della sua vita, il motivo? Le è stato diagnosticato un tumore al rene e da quel momento la sua vita è cambiata. A causa della malattia le è stato asportato un rene, sono stati per lei momenti pieni di paura ma fortunatamente si è lasciata tutto alle spalle e sta bene.