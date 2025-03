Patrizia Rossetti è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Non solo la regina delle televendite, la Rossetti nel corso della sua carriera si è fatta conoscere ed apprezzare anche come personaggio televisivo partecipando a diversi programmi di successo come il Grande Fratello Vip, Pechino Express e La Fattoria. In realtà la sua carriera è iniziata molti anni prima: era il 1980 quando la Rosetti debutta in tv con il Tg di Antenna 5 fino all’inizio della prime telepromozioni. “Le ho sempre fatte: chi chiede se è un ripiego mi fa ridere” – ha detto la Rossetti dalle pagine del Corriere di Milano confessando di essere stata la prima ad andare in diretta con una televendita.

Non solo conduttrice televisiva, la Rossetti durante la sua carriera si è fatta conoscere anche come cantante fino a scrittrice visto che sta lavorando alla realizzazione di un libro di prossima uscita.

Patrizia Rossetti e le televendite in tv: “Non mi sono fatta mancare niente”

Il nome di Patrizia Rossetti è immancabilmente legato alle televendite televisive, visto che è una delle più richieste e seguite. Proprio dalle pagine del Corriere di Milano ha raccontato: “con Eminflex abbiamo un rapporto che dura da 40 anni. Non mi sono fatta mancare niente: prodotti di bellezza, abiti, pentole”. Non sono mancati dei no, come quando ha rifiutato di vendere delle pellicce, ma anche dei momenti indimenticabili tra cui si annovera la presenza di Mike Bongiorno come valletto: “Publitalia doveva provare uno studio nuovo e hanno chiamato il re indiscusso delle televendite”. Una volta arrivata però Mike Bongiorno le dice “ti faccio da assistente” e così sono andate le cose.

“Era dolcissimo, nonostante all’apparenza sembrasse il contrario” – ha detto Patrizia Rossetti ricordando Mike Bongiorno. Infine il passaggio in tv come protagonista di diversi reality di successo: Grande Fratello vip, ma anche La Fattoria e Pechino Express dove ha trionfato con Maria Teresa Ruta.