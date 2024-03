Chi è Patrizio Ratto, ex ‘Amici’ componente dei Ping Pong Pang in gara ad Italia’s Got Talent 2024/ Curiosità

Patrizio Ratto, componente dei Ping Pong Pang ad Italia’s Got Talent 2024

Siamo giunti all’ultimo atto di uno dei talent show più seguiti del panorama televisivo; questa sera andrà in scena la finale di Italia’s Got Talent 2024 e tra i protagonisti pronti a prendersi la scena spiccano i Ping Pong Pang. La crew è composta da ben 16 ballerini professionisti che, nel merito delle loro esibizioni, hanno ideato delle coreografie con l’utilizzo costante di racchette da ping pong come marchio di fabbrica. Nel gruppo spicca la presenza di Patrizio Ratto, ex concorrente di Amici 15 e che da allora ha vissuto una carriera carica di successi e soddisfazioni.

Come anticipato Patrizio Ratto si è fatto conoscere al pubblico diversi anni prima dell’attuale partecipazione ad Italia’s Got Talent con i Ping Pong Pang. Il suo percorso da ballerino inizia ad Amici di Maria De Filippi; trampolino di lancio che lo porta a calcare diversi palcoscenici importanti in giro per il mondo. Nel 2019 è tornato al novero della cronaca per una brillante esibizione ad America’s Got Talent con una strabiliante esibizione.

Patrizio Ratto, chi è: da professionista al Serale di Amici 22 al ‘ritorno’ a Sanremo 2024

Più di recente, Patrizio Ratto è tornato a calcare anche il palco del Festival di Sanremo. La sua prima volta fu nel cast di ballerini di Raffaella Carrà per una indimenticabile esibizione durante l’edizione del 2017 della kermesse. A Sanremo 2024 ha invece impreziosito la performance di Paola e Chiara insieme agli altri componenti del gruppo di ballo.

Patrizio Ratto – tra i ballerini dei Ping Pong Pang, in finale ad Italia’s Got Talent 2024 – ha avuto modo di tornare anche ad Amici di Maria De Filippi nel 2022. In occasione del serale, figurò tra i ballerini professionisti scelti per quell’edizione. Tornando all’attualità, il ballerino professionista è ora alla guida della crew che questa sera tenterà di sbaragliare la concorrenza per conquistare la vittoria nella finale di Italia’s Got Talent 2024.

