Chi è Patrizio Rispo, l'attore di Un posto al sole? L'amore con Mariafrancesca Villani e i due figli: gli esordi nel cabaret e nel teatro

Nato a Napoli nel 1956, Patrizio Rispo è uno dei volti storici di Un posto al sole, dove interpreta il simpatico e amatissimo portiere Raffaele Giordano. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è arrivato come attore di cabaret: Patrizio, infatti, ha esordito nel gruppo “Il criticone” insieme a Francesco Paolantoni e Mario Porfito, per poi lavorare anche nel cinema come stunt-man. Ha lavorato poi a lungo a teatro anche con Biagio Izzo, per poi arrivare nel 1996 a Un posto al sole. Nella vita privata, tre anni più tardi aver cominciato la sua fortunata avventura nella fiction napoletana, Patrizio ha sposato Mariafrancesca Villani, napoletana come lui.

La donna, dopo aver vissuto ad Antigua, nelle Antille Minori, dove ha gestito un bar ristorante, è tornata in Italia e ha cominciato a lavorare nel mondo del cinema, con diverse mansioni. È stata infatti incaricata alla redazione, ai casting e ancora alla produzione presso la Rai. E proprio grazie la lavoro ha conosciuto Patrizio, che ha poi sposato. La coppia ha avuto due figli, Giordano e Tommaso.

Patrizio Rispo, chi è: poche settimane fa l’incidente

Patrizio Rispo è finito, solo poche settimane fa, in ospedale. L’attore di Un posto al sole si è mostrato nel reparto insieme a Francesco Paolantoni, l’amico di una vita, che come lui era finito in reparto anche se per un problema diverso. Patrizio, infatti, è stato ricoverato per aver riportato delle ferite durante un incidente stradale, mentre l’amico per intossicazione alimentare.

Fortunatamente tutto si è risolto in un paio di giorni, nonostante la paura. In passato Patrizio Rispo, l’amatissimo attore di Un posto al sole, ha avuto dei problemi di salute importanti: “Io ho avuto una malattia serissima… Un giorno andai a fare una campagna di prevenzione e il medico mi trovò due tumori”.

