Da molti anni Patrizio Roversi e Syusy Blady non stanno più insieme, perché si sono detti addio e in che rapporti sono dopo la separazione.

Tra gli ospiti di Caterina Balivo oggi a La volta buona ci sarà anche Syusy Blady, nota soprattutto per essere l’ex moglie di Patrizio Roversi. Chi è lui? In passato la sua carriera è iniziata nel mondo del teatro, con gli anni però è riuscito a farsi spazio anche sul piccolo schermo approdando in vari programmi televisivi. A fargli ottenere una notevole visibilità nel 1987 è stato il programma Lupo solitario in onda su Italia Uno, ha poi partecipato ad altre note trasmissioni come L’araba fenice, Drive In, Porca miseria, Se rinasco e molti altre ancora.

Patrizio Roversi ha vestito anche i panni di conduttore, in Rai è stato al timone di vari programmi, tra questi: Per un pugno di libri, Turisti per caso, Velisti per caso ed Evoluti per caso. Nel 2009 su History Channel ha condotto Tutto fa Storia, insieme all’ex moglie nel 2012 ha invece condotto viaggi Slow Tour su Rete 4. Il conduttore e l’ex moglie Syusy Blady per circa dieci anni sono stati i protagonisti di Turisti per caso, facendo almeno tre viaggi all’anno. Da un po’ di tempo lui è lontano dalla televisione, qualche settimana fa in merito ad un suo possibile ritorno sul piccolo schermo ha fatto sapere che gli piacerebbe raccontare altri viaggi o condurre una trasmissione sull’agricoltura o un documentario sulle varie aree in Italia abbandonate.

In che rapporti sono Patrizio Roversi e l’ex moglie Syusy Blady dopo il loro addio?

Il noto conduttore e Maurizia Giusti, vero nome di Syusy Blady, si sono conosciuti nel 1973 e tra loro scoppiò subito la scintilla. La loro storia d’amore è durata circa vent’anni, convolarono a nozze nel 1982 e dalla loro unione è nata la figlia Zoe Roversi nel 1994. Dal punto di vista professionale le cose tra loro sono sempre andate bene, ad un certo punto però hanno capito che a livello sentimentale dovevano prendere strade diverse. Lei in passato ha fatto sapere che entrambi sentivano la necessità di trovare un nuovo tipo di libertà e individualità ed è per questo che si sono lasciati. Per il bene della figlia sono stati vicini di casa per anni dopo l’addio, poi si sono allontanati.

Syusy Blady e Patrizio Roversi si sono separati nel 2002, ma nonostante all’inizio abbiano avuto bisogno di trovare un nuovo equilibrio col tempo sono riusciti a rimanere amici. I due hanno anche continuato a lavorare insieme, la figlia li terrà sempre legati ma entrambi hanno più volte precisato che sono anche colleghi e amici oltre ad essere genitori.