Patty Pravo: perché si chiama così?/ “A 10 anni ho fumato, a 14 sono stata a…”

Patty Pravo: successo e adolescenza in totale libertà

Patty Pravo (Nicoletta Strambelli), classe 1948 è un’icona del panorama musicale italiano e della trasgressività. La cantante ha lasciato un segno nella musica italiana grazie ai suoi brani più celebri come: La bambola (1968), Pazza idea (1973), Pensiero stupendo (1978), E dimmi che non vuoi morire (1997) e ha partecipato al Festival di Sanremo ben 10 volte e si è aggiudicata il premio della Critica ben 4 volte.

Patty Pravo è una donna dall’anima libera, ama cantare ma anche viaggiare e sin dalla sua tenera età ha sempre avuto tutta la libertà che desiderava. Al Corriere della Sera Patty Pravo ha raccontato: “Non ho ricordi della prima infanzia. Stavo dai nonni paterni. A 10 anni fumai la prima sigaretta, e non ho mai smesso. Mi davano 50 lire per la gondola, io andavo a scuola a piedi e le spendevo per le Nazionali super; poi sono passata alle Marlboro rosse. A 14 anni anziché a scuola sono stata a fare l’amore. Ai nonni ho raccontato: ‘Sono stata a fare l’amore e mi è piaciuto molto, posso tornare a farlo oggi pomeriggio?’ Mi hanno lasciata andare. Erano persone libere e mi hanno sempre fatto vivere libera”.

Patty Pravo: il nome d’arte e il rapporto con le droghe

La libertà che Patty Pravo ha avuto sin da piccola, l’ha portata anche a fare uso di droghe, al Corriere della Sera la cantante aveva dichiarato: “Le droghe le ho provate tutte, tranne la cocaina che mi fa schifo. Canne, anfetamine, acidi: non era robaccia come adesso, che ti ammazza. Fu il mio periodo rockettaro. Poi sono andata in America e ho smesso”.

Una volta entrata a gamba tesa nel mondo dello spettacolo e della musica italiana e internazionale, la cantante ha scelto di sostituire il suo nome “Nicoletta Strambelli” con il nome d’arte “Patty Pravo”, al Corriere della Sera la cantante ha spiegato dove e com’è nato: “ Una sera, chiuso il Piper, ci facemmo un piatto di spaghetti con Crocetta e un gruppo di ragazze inglesi che si chiamavano quasi tutte Patty. Il discorso cadde su Dante. Io al conservatorio avevo studiato con Chiarini, che era un grande dantista. Ovviamente preferivo l’Inferno: “Guai a voi, anime prave…”. Patty Pravo nacque quella notte. Non che mi facesse impazzire come nome. Ma non me n’è mai fregato niente”. Attualmente la cantante è in giro per l’Italia con il suo tour “Minaccia Bionda” e a breve sarà ospite del programma “Benedetta Primavera”; la priorità della cantante è il lavoro e per il momento nessun amore in vista!

