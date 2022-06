Chi è Patty Smyth, moglie John McEnroe/ La”Warrior” vocalist degli Scandal

Patty Smyth e l’amore per John McEnroe

Patty Smyth è la moglie di John McEnroe, ex tennista, allenatore di tennis e commentatore televisivo statunitense. Soprannominato The Genius, è stato numero 1 del mondo per quattro anni consecutivi dal 1981 al 1984 e ha vinto 7 titoli del Grande Slam in singolare, 9 in doppio e 1 in doppio misto. Un amore importante quello nato tra la cantante della band Scandal e il noto campione di tennis che sono sposati dall’aprile del 1997. dal loro amore sono nati due figli: Anna nata nel dicembre 1995 e Ava nata a marzo 1999. Prima di loro, Patty ha avuto un’altra figlia di nome Ruby nata nel 1985 dalla relazione con Richard Hell.

L’incontro con John McEnroe è stato quella della vita, visto che la coppia è sposata felicemente da più di 20 anni. Ma chi è Patty Smyth? Nata e cresciuta tra i quartieri di Brooklyn e Queens, Patty ha trascorso una infanzia non semplice segnata dal dolore per la separazione dei genitori. Giovanissima, per la precisione a soli 12 anni, viene arrestata con l’accusa di molesta ad un pubblico ufficiale e successivamente per essere stata sorpresa a comprare dei narcotici.

Chi è Patty Smyth, la moglie di John McEnroe

All’età di 15 anni Patty Smyth si esibisce per la prima volta davanti ad un pubblico presso il New York’s Folk City proponendo alcuni brani di Cat Stevens. Poco dopo fonda la sua prima banda dal nome “i Patty and the Planets” e parte per un’esperienza artistica a bordo di una nave dove si alterna tra il lavoro di cameriera e cantante. La svolta arriva quando il chitarrista Zachary Smith le chiede di unirsi al suo gruppo: gli Scandal. Patty non ci pensa due volte e con la band sfornano la prima grande hit dal titolo “Goodbye to You”.

Dopo il successo del singolo, gli Scandal pubblicano il loro primo album che diventa il più venduto di sempre per la Columbia Records. Poco dopo la cantante incide il secondo album dal titolo “Warrior” con cui vende più di 1 milione di copie conquistandosi il nome di Warrior. Dalle stelle alle stalle, visto che la cantante nonostante il successo e le vendite milionarie dei suoi dischi ha una serie di problemi economici legati soprattuto al matrimonio con l’ex marito Richard Hell. Per fortuna con l’incontro con John McEnroe nell’aprile 1997 la sua vita prende una nuova piega verso la felicità.











