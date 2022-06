Chi è Paulo, Sergio Valvano al Love Mi?/ Voglia e J l’hanno lanciato nel mondo dei grandi

Al grande evento di beneficienza a favore di Togheter To Go “Love Mi”, promosso da Fedez e J-Ax, prenderà parte anche Paulo. Il concerto, che ricordiamo si terrà il 28 giungo 2022 dalle ore 18:30 in Piazza Duomo a Milano, potrà essere seguito anche in diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Sebbene possa risultare sconosciuto ai più, Paulo è uno dei nuovissimi talenti che si stanno affacciando sulla scena del pop italiano, tanto da venir notato dallo stesso Fedez che lo ha invitato a salire sul palco milanese insieme ad alcuni dei più grandi nomi della musica italiana contemporanea.

Chi è Sergio Valvano noto come Paulo?

Lanciato dalla Doom Entertainment di Fedez, Paulo, il cui vero nome è Sergio Valvano, è originario di Calvagese della Riviera, nei pressi del lago di Garda, dove nasce nel 2002. Una piccola curiosità è che il cantante condivide il proprio paese d’origine con un altro grande emergente artista della musica italiana, Blanco, che ha recentemente espresso anche il suo gradimento musicale nei confronti del cantante compaesano. I due cantanti del resto sembrano condividere altresì il gusto per una wawe che si ispira al rock anni Duemila e che asseconda il punk rock.

Ecco perché si parla di lui da Voglia a J

Nonostante la giovanissima età, Paulo sta già facendo molto parlare di sé per il suo eccezionale talento, specie dopo essere risultato vincitore del social talent Dream Hit. Il suo recente singolo, dal titolo “Voglia”, segue il celebre esordio del 2020 “Cielo drive”. Da pochissimi giorni il rapper ha rilasciato il nuovissimo singolo “J”, il cui videoclip a pochi giorni dal debutto conta più di 20.000 visualizzazioni e moltissime condivisioni, tra cui anche quella del collega Blanco. Il singolo, disponibile da venerdì 17 giugno 2022 su tutte le piattaforme digitali, è in parte ispirato alle origini latine dell’artista, che in questo modo imprime in maniera vigorosa il suo stile unico, pieno e fresco. Poco sappiamo sulla vita privata del cantante, che non lascia trapelare molto dai sui account social, tra i quali quello Instagram conta però migliaia di followers sempre in costante crescita.

Il primo tour musicale di Paulo

Paulo ha, inoltre, recentemente annunciato il suo primo tour musicale live che lo vedrà esibirsi in sei città italiane diverse, oltre alla sua già citata presenza al “Love Mi” di Milano del 28 giugno 2022. Il 6 luglio Paulo sarà al Rock di Roma; il 10 luglio parteciperà al Summer Vibez Festival di Ferrara; 5 giorni dopo lo troviamo al Pinewood Festival dell’Aquila; il 22 luglio si esibirà in piazza del Popolo a Offida; il 4 agosto al Summer Night Festival di Follonica; per finire con l’Asiago Live nell’omonima città il 7 agosto.

Il video di J di Paulo

