Penelope rischia di essere eliminata da Amici dopo le critiche di coach Rudy Zerbi: la reazione della cantante lascia ben sperare

Penelope, dalla serie Netflix ad Amici, ora rischia di essere eliminata

Tira una brutta aria per Penelope ad Amici. La ventiduenne attrice e cantante, già nel cast di Adorazione, serie tv su Netflix, rischia di dover lasciare la scuola più famosa di Italia. L’ultimo periodo l’ha infatti vista scendere nelle preferenze di coach Rudy Zerbi, che l’ha rimproverata vistosamente per un calo di rendimento che ritiene inaccettabile. Per questo motivo il suo insegnante l’ha invitata a cambiare passo, altrimenti valuterà di sostituirla con un altro concorrente.

“Mi hai deluso”, ha detto Zerbi alla sua allieva, all’interno di un confronto duro ma costruttivo che spera possa dare dei frutti. La situazione non è delle migliori per Penelope, reduce da un periodo personale non semplice. “Tu sei qui per studiare, non puoi adagiarti sulla tua voce. Quest’atteggiamento non va bene e non ci sono scusanti”, ha tuonato Rudy Zerbi.

Penelope promette massimo impegno per proteggere il suo posto ad Amici: “Darò tutto per restare”

Secondo il coach, Penelope si sarebbe seduta sugli allori. A farlo ribollire il mancato impegno della sua allieva, che ora inevitabilmente rischia di essere eliminata. La ragazza è rimasta colpita dalle parole dure del suo insegnante, ma ha promesso massimo impegno per invertire la rotta. Sarà sufficiente?

“Sto dando tanto, sono una persona che continua a studiare, non mi aspettavo un giudizio simile…”, ha sottolineato amareggiata Penelope nel confronto con il suo insegnante. “Mi spiace davvero, non mi appoggio sugli allori, darò di più, pensavo di dare tanto, ma ci metterò tutta me stessa”, ha assicurato in vista della nuova puntata di Amici. Vedremo dunque se la strigliata di Zerbi si rivelerà utile per ritrovare la propria strada. I fan, ovviamente, sono tutti dalla sua parte…

