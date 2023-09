Chi è Peppe Iodice/ Il comico: “Sono troppo innamorato di Napoli ed orgoglioso di essere napoletano”

Peppe Iodice e il successo: da Colorado a Fake show su Rai2

Peppe Iodice è tra gli ospiti della prima puntata di Fake Show – Diffidate dalle imitazioni, il nuovo show di Max Giusti trasmesso in prima serata su Rai2. Il comico napoletano si è fatto notare dal grande pubblico per il monologhista demotivante nato da un odio profondo verso i luoghi comuni. A raccontarlo è stato proprio lui dalle pagine di 360comunicazione.over.blog: “è nata soprattutto da un odio profondo per i luoghi comuni e dallo stress del “dovercela fare a tutti i costi” sennò sei fesso. Un portare in primo piano le “persone normali” e il fatto che non c’è nulla di male nel prendere in considerazione la probabilità di una sconfitta. Il tutto vedendola ovviamente da un punto di visto comico senza filtri ed ambizioni di riflessioni e messaggi profondi”.

Un successo arrivato dopo tanti anni di gavetta come ha raccontato il comico che non nasconde di avere tanti sogni da realizzare. “Il sogno è quello di continuare a fare questo lavoro nel modo più “comodo” possibile” – ha confessato il comico precisando – “avendo fatto una lunga gavetta ho il sospetto che non sia ancora finita, vorrei lavorare nei teatri più belli e prestigiosi perché lì è più facile far ridere rispetto ad una piazza di un paesello di 80 abitanti sopra una montagna sperduta. Vorrei fare sempre più televisione da protagonista”.

Peppe Iodice, chi è il comico napoletano

Alla domanda chi è Peppe Iodice nella vita di tutti i giorni, il comico napoletano intervistato da repubblica.it ha dichiarato: “è principalmente un papà (di Sofia e di Gloria) e un marito. E, come detto, un pigro che avrebbe l’esigenza di un maggiordomo che svolge tutte le impellenze della vita quotidiana. È un napoletano contento ma consapevole di non adagiarsi sulla simpatia atavica ma di lavorare sodo per consolidare la nostra cosiddetta “marcia in più”.

Oltre alla comicità, Iodice è un grandissimo appassionato di Napoli e della sua squadra. “Sono troppo innamorato di Napoli. Ci sono giorni che cambierei tutto, altri che amo anche i difetti di questa meravigliosa città” – ha detto il comico precisando a gran voce – “sono orgoglioso di essere napoletano. Sono nato a Barra, un quartiere di periferia. Il Sud ha una marcia in più”.

