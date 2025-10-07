Chi è Peppe Iodice, comico e showman di grande successo: la carriera, gli esordi fortunati con De Martino a Made in Sud e i clamorosi rifiuti a...

Chi ama la comicità non può non conoscere Peppe Iodice, vecchia conoscenza di Made in Sud, il programma di Stefano de Martino che ebbe molto successo su Raiuno. E che diede molta popolarità anche ai suoi protagonisti. Tra questi c’è indubbiamente Peppe Iodice, che da lì in avanti si è guadagnato sempre più spazio in tv. Nel corso degli anni ha interpreta anche alcuni ruoli in produzioni cinematografiche, mentre nel 2021 ha compiuto il grande salto con un programma tutto suo, Peppy Night Zero Limits.

Peppe Iodice è affezionatissimo alla sua creatura, per questo motivo ha fatto di tutto per mantenerne sempre il controllo, di fatto rifiutando anche alcune opportunità interessanti. “La Rai era interessata al Peppy Night, ma non mi è piaciuta l’idea di esportarlo”, ha confessato Peppe Iodice in una intervista. Un altro rifiuto clamoroso è avvenuto lo scorso anno, quando al comico fu proposta l’Isola dei Famosi.

Peppe Iodice, vita privata e sentimentale nel mistero, ma il suo cuore batte per la moglie Elisa Caruso

“C’è stata un’offerta importante, ma ho detto no perché è la cosa più lontana da me”, ha spiegato ancora il comico conduttore. Dopo il successo di Peppy Night Zero Limits, Iodice si è cimentato in una conduzione a tre con Bianca Guaccero e I gemelli di Guidonia su Rai 2, con Liberi Tutti. Nel 2025 il ritorno da Stefano de Martino, con Stasera tutto è possibile.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, le uniche informazioni che abbiamo riguardano il suo matrimonio con Elisa Caruso. Sui suoi canali social ci sono davvero poche foto insieme alla moglie, evidentemente l’attore e showman vuole tenere separati gli aspetti privati da quelli professionali. Sappiamo tuttavia che dal 2011 è padre della primogenita Sofia; tre anni dopo è diventato papà di Gloria.

