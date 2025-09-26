Peppe Quintale è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2025. L'uomo ha perso 40 kg in un anno e lo ha fatto senza delle vere privazioni.

Peppe Quintale è uno dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2025, programma Rai che vede la conduzione di Carlo Conti e che andrà in scena venerdi 26 Settembre in prima serata. C’è grande curiosità riguardo questo personaggio e tra le altre cose una delle questioni relative alla sua vita, ovvero la sua famosa dieta.

Peppe Quintale è un comico nato a Napoli il 4 Agosto 1963. Lo ricordiamo per varie partecipazioni tra cinema e teatro ma una delle cose che più ci è rimasto impresso è il suo cambiamento fisico. Fare una dieta con costanza e grande sacrificio non è per nulla facile ma Peppe Quintale ha raccontato pubblicamente di come ha perso tanti kili.

Per l’esattezza Peppe Quintale – dopo tanti sacrifici – è riuscito addirittura a perdere ben 40 chilogrammi ed in più occasioni l’uomo ha svelato di come è riuscito nel fare questo cambiamento che non riguarda solo l’aspetto fisico ma anche la testa. Spesso infatti dimentichiamo di come alla base di riuscire nel fare o meno una dieta sia fondamentale l’aspetto mentale.

Dieta Peppe Quintale, la rivelazione lascia sorpresi

Nel corso di una lunga intervista a La Volta Buona Peppe Quintale ha raccontato il suo cambiamento e di come sia riuscito a perdere tutto questo peso. L’uomo è riuscito infatti a passare in un solo anno da 125 a 85 chili e alla fine ha chiarito che non ha usato nessun reale particolare trucchetto:

“In primo luogo puoi avere la volontà di fare questo solo quando stai bene con la testa” e l’uomo ha spiegato di come l’aspetto mentale sia stato fondamentale in questo percorso: “Dopo aver risolto alcuni problemi personali ho deciso di piacermi, di rispettarmi. Solo una volta arrivato a ciò ho potuto cambiare davvero”.

E l’uomo ha raccontato di come alla fine non ha neanche dovuto fare particolari rinunce dal punto di vista del cibo e anzi ha chiarito: “Faccio cinque pasti al giorno, compreso anche di spuntini e break. A colazione mangio quattro fette biscottate con miele o marmellata, poi bevo molto tè o caffè. A pranzo do spazio alle proteine” e l’uomo ha chiarito che l’importante è fare tutto ciò con costanza e senza privazione.