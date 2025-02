Tra gli attori che devono tanto a Il Commissario Montalbano c’è sicuramente anche Peppino Mazzotta, all’anagrafe Giuseppe. Nato nel 1971 a Domanico, in provincia di Cosenza, ha studiato architettura a Reggio Calabria ma proprio in quegli anni ha scoperto l’amore per il teatro dopo essersi iscritto, un po’ per caso, a una scuola di recitazione di Palmi. Dopo essersi innamorato dell’arte drammatica ha proseguito la sua formazione a Napoli, fondando anche una compagnia chiamata “Teatri del Sud”. Vari i ruoli ricoperti dall’attore, tra i quali senza dubbio ricordiamo quello dell’ispettore Giuseppe Fazio ne Il Commissario Montalbano.

Peppino ha recitato nella serie fin dal primo episodio, nel 1998, fino all’ultimo, che è stato girato nel 2021. Dunque l’attore è cresciuto insieme alla fiction Rai, passando ogni fase della sua vita sul set al fianco di Luca Zingaretti e altri colleghi che sono diventati per lui famiglia. Nel frattempo ha ricoperto però anche altri ruoli tra tv e soprattutto teatro, il suo grande amore. Non sappiamo molto, invece, della sua vita privata: l’attore è molto riservato e amante della sua privacy e per questo non ama spiattellare il suo privato pubblicamente.

Chi è l’attore Peppino Mazzotta:“Prima di fare l’attore lavoravo la terra”

Prima di scoprire l’amore per il teatro e prima ancora di iscriversi ad architettura, Peppino Mazzotta faceva il contadino. Come raccontato proprio da lui in un’intervista a Tv2000, Peppino lavorava la terra insieme alla sua famiglia. “Ho passato così la mia adolescenza. Poi mi sono trasferito a Roma e ho cominciato un’altra vita”.

In realtà spesso si è trovato ad interpretare personaggi che venivano dal mondo contadino e ha attinto proprio alla sua esperienza per impersonificare al meglio ogni ruolo. Come tanti suoi colleghi, anche Peppino Mazzotta era profondamente legato ad Andrea Camilleri.

